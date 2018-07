Brückenneubau bei Spreewitz geht voran

Die Verbindungsstraße K 9215 ist derzeit durch den Neubau der Gefluderbrücke am Ortsausgang Spreewitz-Siedlung zwischen Spremberg und Hoyerswerda für den Durchgangsverkehr gesperrt. Am Brückenbauwerk wird trotz Baubeginnverzögerung infolge der verspäteten Freigabe der Busumleitung durch den Industriepark Schwarze Pumpe mit Hochdruck gearbeitet. Auf dem Foto ist zu sehen, wie die Bohrlöcher für die neuen Brückenpfeiler hergestellt wurden. Bereit zur Verlegung ist auch das Durchflussrohr durch die alte Brücke. Es liegt fertig zusammengeschweißt vor Ort und muss nach Fertigstellung der neuen Brückenpfeiler in den Gefluderfluss durch die alte Brücke eingeschoben werden. Dafür ist der Einsatz schwerer Krantechnik erforderlich. Das Rohr dient dem ungehinderten Abfluss der gereinigten Grubenwässer aus den Leag-Tagebauen Nochten und Welzow-Süd. Bauschutt darf beim Brückenrückbau nicht in das Gefluder fallen und mitgespült werden, deshalb wird das Rohr entsprechend mit der Altbausubstanz verdichtet. Erst dann erfolgt der Rückbau der alten Brücke. Foto: JoS

