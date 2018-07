Britisches Kabinett streitet über Brexit

London/Brüssel. Das britische Kabinett hat sich am Freitag auf dem Landsitz Chequers nordwestlich von London versammelt, um über den Brexit-Kurs zu beraten. Die Teilnehmer mussten ihre Handys abgeben, um Geheimhaltung zu wahren. Beobachter rechneten mit einem Machtkampf zwischen Premierministerin Theresa May und Brexit-Hardlinern. Das Kabinett streitet seit Monaten darüber, wie die Modalitäten bei der Scheidung Großbritanniens von der EU aussehen sollen. Die Uneinigkeit der Regierung lähmt auch die Brexit-Verhandlungen in Brüssel. Großbritannien will am 29. März 2019 die EU verlassen.

May regiert seit einer Neuwahl im Juni 2017 nur mit hauchdünner Mehrheit und ist politisch leicht angreifbar. Immer wieder wird sie von Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis attackiert. Zu den EU-freundlichen Mitgliedern ihres Kabinetts gehört unter anderem Schatzkanzler Philip Hammond.

Das Gerangel um den Brexit verunsichert zunehmend auch Unternehmen; ihnen fehlt Planungssicherheit. Die britische Regierung habe „keine Ahnung und keine Einigkeit, wie sie den Brexit ohne ernsthaften Schaden umsetzen kann“, sagte Airbus-Chef Tom Enders in London.

Unterdessen löste Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit Ermahnungen an die Brexit-Unterhändler der EU-Kommission Irritationen in Brüssel aus. In einem am Freitag bekannt gewordenen Brief drang der CSU-Chef vorige Woche auf eine „uneingeschränkte Sicherheitszusammenarbeit“ mit Großbritannien auch nach dem EU-Austritt. EU-Chefunterhändler Michel Barnier ließ daraufhin erklären, das sei „nicht die Position des Europäischen Rates einschließlich Deutschlands“.

Heikel ist die Intervention, weil die EU strikt versucht, geschlossen gegenüber London aufzutreten. Seehofer übernimmt indes Positionen der britischen Premierministerin Theresa May. (dpa)

