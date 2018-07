Breitbandausbau in Niesky gestartet Jetzt wird das Internet schneller: Die Telekom verlegt derzeit Glasfaserkabel im Stadtgebiet.

Gerhard Korch (links) und Daniel Batzke (rechts) von der Firma Schubert Kabel- und Tiefbau aus Uhyst verlegen im Auftrag der Telekom Leitungen in Niesky. © André Schulze

Absperrungen in den Farben Rot und Weiß zeigen es an: Überall im Zentrum der Stadt und bis Sproitz und Kollm werden derzeit sogenannte Kopflöcher in Straßen und Plätze gegraben. Sie bilden die Voraussetzung für die Verlegung von Glasfaserkabeln. Weil teilweise verlegte Leerrohre genutzt werden, halten sich die Tiefbaumaßnahmen jedoch in Grenzen. Außerdem werden neue Verteilerkästen aufgestellt, ältere aufgerüstet. Mit der neuen Technik startet die Telekom den Breitbandausbau. Rund 5 200 Nutzer erhalten dadurch einen schnelleren Internetanschluss. Dann sind Netzgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s möglich. Spätestens im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Wo der Ausbau für Unternehmen wirtschaftlich uninteressant ist, springt der Landkreis Görlitz ein. Betroffen sind in Niesky nach inoffiziellen Angaben rund 300 Nutzer. Die Ausschreibungen laufen, die Vergabe erfolgt im Dezember. Fertig sollen die Arbeiten dann 2020 sein. (SZ/sdt)

