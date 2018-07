Brandschaden auf der Straße beseitigt Bis gestern mussten Fahrer auf der S81 Behinderungen in Kauf nehmen. Die Ursache dafür liegt schon etwas länger zurück.

Kameraden der Niederauer Feuerwehr beim Löschen eines brennenden Lkws. © Feuerwehr Niederau

Großdobritz. Auf der S 81 zwischen Großdobritz und Buschhäuser wurde im Auftrag der Straßenmeisterei Meißen ein Brandschaden beseitigt. Die Arbeiten, die unter halbseitiger Sperrung erfolgten, sollten am Freitag beendet sein, teilte das Landesamt für Straßenbau mit.

Am 21. Mai hatte mittags ein Lkw an dieser Stelle gebrannt. Der Motorraum und die Fahrerkabine standen beim Eintreffen der Feuerwehren in Vollbrand. Durch präzises und kameradschaftliches Handeln konnte mittels Schaum ein Übergreifen auf die restliche Ladung des Lkw verhindert werden. Ein Großteil der Ware blieb somit erhalten. Der Lkw wurde abtransportiert. Hinterlassen hatte er aber einen schwarzen Fleck, der nun wieder beseitigt ist.

Die Straße zwischen Großdobritz und Buschhäuser war erst im Frühjahr für 420 000 Euro erneuert worden. Deshalb fragten sich viele Verkehrsteilnehmer, warum sie jetzt schon wieder mit Einschränkungen auf dieser Strecke konfrontiert werden.

