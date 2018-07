Elbgeschichten – leben mit dem Fluss Boot mit Löchern und Riesensprachrohr Mühlberg hat ein kleines, feines Museum, das auch die Elbe in den Blick nimmt.

Mit solch einem Gerät nahm der Fährmann Kontakt zu seinen potenziellen Gästen am anderen Elbufer auf. © Udo Lemke

Meißen/Mühlberg. An einem Modell ist es deutlich zu sehen – früher floss die Elbe mitten durch Mühlberg und teilte es in Alt- und Neustadt. „Bis 1346 gab es sogar zwei Bürgermeister“, erzählt Martina Pöschl. Sie ist die Leiterin des Museums des Städtchens, das keine 22 Kilometer von Riesa entfernt ist. Zwischen 2011 und 2015 wurde die alte Propstei, also das einstige Verwaltungsgebäude des angrenzenden Zisterzienserinnenklosters St. Marienstern, zu einem modernen Museum umgebaut. Im Zentrum der Dauerausstellung steht die Schlacht bei Mühlberg 1547, in der das Heer Kaiser Karls V. die Truppen des Schmalkaldischen Bundes, also der Protestanten, besiegten. Deren Anführer, Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen, wurde gefangen genommen. Neben diesem großen Thema spielt naturgemäß die Stadtgeschichte im Museum eine Rolle und dabei kommt man natürlich nicht an der Elbe vorbei. „Sie ist im 19. Jahrhundert begradigt worden, der Nebenarm im Stadtgebiet wurde zugeschüttet“, so Martina Pöschl.

In einer großen Vitrine ist ein kleines, vielleicht anderthalb Meter langes Holzboot ausgestellt. Es sieht seltsam aus. Nicht nur, dass es einen aufklappbaren Deckel hat, sondern auch lauter Löcher in den Seitenwänden. „In diesem Beiboot konnte der Fischer seinen Fang transportieren, durch die Löcher strömte Elbwasser, so blieben die Fische frisch.“ Gleich neben dem Frischhalteboot ist eine riesige Tröte zu sehen. Sie stammt aus Zeiten, da es noch kein Handy gab. Das Sprachrohr diente dem Fährmann dazu, Kontakt zum anderen Elbufer, zu seinen Fahrgästen aufzunehmen.

Vom Leben mit dem Fluss zeugen auch einige Glieder der einst 668 Kilometer langen Eisenkette, die einst zwischen Aussig in Böhmen und Hamburg auf dem Grund der Elbe lag. Im Jahr 1866 aufgenommen, fuhr der letzte Kettenschlepper bei Magdeburg bis 1945. Und das funktionierte so: Der Dampfschlepper wurde in die Kette eingefädelt und zog sich an dieser stromaufwärts bzw. stromabwärts und zog dabei mehrere Schleppkähne hinter sich her. Kompliziert wurde es, wenn sich zwei der in Hochzeiten 35 Kettenschlepper begegneten.

Dann musste die Kette an einem Kettenschloss geöffnet werden und mit einer Hilfskette, der sogenannten Wechselkette, die jeder Kettenschlepper mitführte, an den anderen Schlepper übergeben werden. In Mühlberg ist ein spezieller Anker zu sehen. „Damit konnte die Kette, wenn sie auf den Grund der Elbe gesunken waren wieder hochgezogen werden“, erklärt Martina Pöschl. Und: „Alte Mühlberger, die die Kettenschifffahrt noch erlebt hatten, haben erzählt, dass man es schon von weitem gehört hat, wenn so ein Kettenschiff kam, so laut war das Geräusch der Kette.“

Einer der Kettenschlepper ist als Modell zu sehen, dazu noch weitere Schiffe, die einst auf der Elbe fuhren, so verschiedene Lastensegler und auch eines der Flöße, mit denen Holz auf der Elbe transportiert wurde. Zu sehen ist auch das Modell einer Schiffsmühle, die mit Ketten am Ufer festgemacht war und die Kraft der Strömung ausnutzte, um Getreide zu malen. „Im Winter musste die Mühle, um dem Eisgang zu entgehen, in den Hafen geschleppt werden. Die letzte Schiffsmühle wurde 1888 stillgelegt.“

