Bombensuche am Ferdinandplatz Neben dem Karstadt-Kaufhaus im Dresdner Zentrum entsteht ein neues Rathaus. Bei den Vorbereitungen der Baustelle suchen Spezialisten nach explosiven Altlasten im Boden.

Der gut beparkte Ferdinandplatz in der Mitte der Stadt. © Sven Ellger

Dresden. Noch parken Autos auf dem Ferdinandplatz. Bis 2025 soll die Fläche allerdings einem opulenten Neubau weichen. Die Stadt schafft sich dort ein Technisches Rathaus. Wie das einmal aussehen soll steht bisher zwar noch nicht fest – doch zur Vorbereitung der Bauarbeiten untersuchen Spezialisten bereits ab Montag die Beschaffenheit des Bodens.

Die Arbeiten beginnen mit der Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg, teilt die Verwaltung mit. Daran schließen sich Bohrungen an, die teils 25 Meter in die Tiefe gehen. Anhand der Resultate wird ein Baugrund-Gutachten erstellt. Kosten: rund 50 000 Euro. „Wir gehen jetzt den ersten Schritt für den Bau eines neuen Verwaltungszentrums“, so Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Zur genauen Gestaltung des neuen Rathauses sei für Herbst eine Bürgerbeteiligung geplant. „Wir wollen mit den Dresdnern darüber sprechen, wie sie sich ihre Verwaltung der Zukunft vorstellen.“ Anregungen sollen in die Aufgabenstellung eines Wettbewerbs einfließen.

Die Untersuchung des Baugrundes wird voraussichtlich bis zum 17. August dauern. In dieser Zeit sind die Parkplätze auf dem Ferdinandplatz nur eingeschränkt nutzbar. Ende 2019 beginnen dann je nach Witterung die archäologischen Grabungen. Diese werden sich über die gesamte Fläche erstrecken, die für das Verwaltungszentrum gebraucht wird.

Rund 1 600 Mitarbeiter sollen in dem Gebäude ihre Arbeitsplätze haben. Der Plan ist, die Verwaltung im Stadtzentrum zu konzentrieren. So können Bürger die Rathäuser besser erreichen und die Ämter besser miteinander kommunizieren. Zurzeit ist die Verwaltung mit ihren gut 6 500 Mitarbeitern auf 56 Standorte quer über das Stadtgebiet verteilt.

Zur Unterbringung sind etliche Gebäude gemietet. Dafür zahlt die Stadt knapp 5,7 Millionen Euro im Jahr an Miete – aufgrund der allgemein steigenden Mieten dürfte das künftig noch teurer werden. Rund 200 Millionen Euro könnte das Technische Rathaus am Ende kosten. Der Stadtrat hatte sich bereits für das Projekt entschieden. 2021 könnte der Bau starten.

