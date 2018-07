Blitz legt Gemeinde-Telefon lahm Die Verwaltung von Rosenthal-Bielatal ist seit Anfang Juni nicht über Festnetz zu erreichen. Die Telekom schafft es nicht, den Fehler zu beheben.

Ein einziges Not-Telefon steht der Verwaltung zur Verfügung, und das auch erst seit Kurzem. © Symbolfoto dpa

Rosenthal-Bielatal. In der Gemeindeverwaltung von Rosenthal-Bielatal nimmt man die gegenwärtige Arbeitsweise mit Galgenhumor. „So kommen wir mal etwas mehr in Bewegung“, heißt es aus den Büros. Seit 9. Juni hat die Verwaltung an der Schulstraße im Bielatal keinen Festnetzanschluss mehr. Ein Blitzschlag hatte die komplette Technik lahmgelegt. Danach wurden Bürgermeister und Angestellte immer wieder vertröstet, dass das Problem alsbald behoben werde. Ein Techniker war auch vor Ort. Die Telefonanlage konnte aber auch er nicht wieder in Gang bringen. Dazu müsse jetzt ein Bautrupp anrücken. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht.

Seit Dienstag besteht nun wenigstens eine Rufumleitung von der bekannten Festnetznummer der Gemeinde auf ein Diensthandy. Das wird nun in den Büros herumgereicht. Ohne Technik funktioniert keine Weiterleitung. Das ist umständlich, kostet Zeit und führte zu der eingangs erwähnten behördlichen Bewegung.

In der Bürgerschaft gab es schon Kritik, dass die Verwaltung nicht erreichbar war. Es liege aber nicht in der Hand der Beschäftigten, daran etwas zu ändern, heißt es aus der Gemeinde. Jetzt sei man froh, dass wenigstens eine Rufumleitung eingerichtet werden konnte. Die Internetverbindung war im Übrigen nicht betroffen.

Die Deutsche Telekom hat jetzt auf dem Reichstein mit dem Breitbandausbau in der Kommune begonnen. In der Gemeindeverwaltung hat die Digitalisierung schon Einzug gehalten – mit der Rufumleitung auf ein Mobiltelefon.

