Biker schwer verletzt

Hainichen. Beim Abfahren von der Autobahn 4 ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstag zu Fall gekommen. Der Mann wollte gegen 19.40 Uhr mit seiner Ducati an der Anschlussstelle Hainichen ausfahren. In der Ausfahrt stürzte der Biker aus bisher unbekannter Ursache und die Ducati stieß gegen die Schutzplanken. Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro. (DA)

