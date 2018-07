Betonklotz statt Hollywood-Geschichte? Bis zu ihrem Tod lebte Zsa Zsa Gabor in einer Prunkvilla in Bel Air. Nun steht die Residenz zum Verkauf. Die Abrissbirne droht.

Die Villa von Zsa Zsa Gabor (1917–2016) soll versteigert werden. © dpa

Los Angeles. Es ist ein Stück Hollywood-Geschichte: in ihrer ockergelben, verschnörkelten Luxusvilla in dem Nobelviertel Bel Air empfing Zsa Zsa Gabor einst Stars wie Frank Sinatra und Elizabeth Taylor. Dort feierte die glamouröse Diva mit Studiobossen und Politikern. Ihr achter Ehemann, der deutsche Frederic Prinz von Anhalt, zog vor über 30 Jahren ein. Bis zu ihrem Tod im Dezember 2016 mit 99 Jahren lebte die ehemalige „Miss Ungarn“ in dem Prunk-Anwesen.

Doch nun steht die Villa zum Verkauf. Schon 2013 schloss das Paar mit einem Investor einen Millionendeal über ein Vorkaufsrecht – mit der Bedingung, dass Gabor dort bis zu ihrem Lebensende wohnen dürfe. An dem Gewinn von dem nun anstehenden Verkauf werde er prozentual beteiligt, sagt von Anhalt.

Doch was die künftige Nutzung der geschichtsträchtigen Villa angeht, befürchtet der 75-jährige Witwer Schlimmes: „Die wird bestimmt sofort abgerissen“, mutmaßt von Anhalt. „Da kommt bestimmt ein riesiger Betonklotz hin“, sagte er.

Zsa Zsa Gabor kaufte die 1955 gebaute Villa Mitte der 1970er-Jahre. Für 23,5 Millionen Dollar (rund 20 Mio Euro) soll die Immobilie nun bei einer Versteigerung den Besitzer wechseln. Diesen Mindestpreis gab die Maklerin Jade Mills von der auf Luxusobjekte spezialisierten Firma Coldwell Banker Global Luxury bekannt. Von Anhalt rechnet mit einem höheren Verkaufspreis. „Die drehen doch alle durch da oben“, sagt er über den umkämpften Immobilienmarkt in Luxusvierteln wie Bel Air oder Beverly Hills. „Beste Lage, beste Aussicht“, sagt er über das Haus von Gabor. Er selbst verkleinerte sich im Mai und tauschte die Villa mit sechs Schlafzimmern und über 800 Quadratmetern Wohnfläche gegen ein modernes Luxusappartement in Beverly Hills. „Die 310 Quadratmeter hier sind mir viel zu groß“, sagt er. Es sei aber eines der am besten bewachten Gebäude der Stadt.

Dreimal so groß wie die alte Gabor-Villa könnte ein Neubau auf dem teuren Gelände in den Hügeln über Los Angeles ausfallen. Teil des Verkaufsangebots sind bereits genehmigte Baupläne für ein neues zweistöckiges Haus mit sieben Schlafzimmern, zehn Badezimmern, Bar, Kino, Fitness-Raum und einer Tiefgarage für sechs Autos. So einen „Betonklotz“ befürchtet nun von Anhalt. Er sei sich zu 99 Prozent sicher, dass der neue Besitzer mit der Abrissbirne anrückt. (dpa)

zur Startseite