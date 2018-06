Bestleistungen im Mehrkampf

Am letzten Maisonntag starteten fünf Athleten des SC Hoyerswerda bei den Regionalmeisterschaften im Mehrkampf in Großenhain. Das Wetter an diesem Tag war für alle Starter die größte Herausforderung: drückende Hitze, Sonne und Regenschauer! Nichtsdestotrotz absolvierten die Acht- bis 13-Jährigen ihre Disziplinen mit enormem Kampfgeist, war doch die Konkurrenz aus dem gesamten Raum Dresden sehr stark!

Lydia Leinweber und Lea Paulick (beide AK 13) schlugen sich überaus wacker im Feld der 36 13-jährigen Mädels und bewiesen ihren guten Trainingszustand mit jeweils drei neuen persönlichen Bestleistungen. Die drei Jungen, Devin Müßigbrodt, Michael Wolf (beide AK 9) und Youngster Lukas Kretzschmar (AK 8), nahmen erstmals an einer Regionalmeisterschaft teil. Sie setzten sich schon richtig gut in Szene! Alle drei stellten im Sprint und Weitsprung neue persönliche Bestleistungen auf. Alle fünf Sportler wollen ihre bisherige gute Leistungsentwicklung auch bei der Kreisspartakiade am Samstag in Bautzen unter Beweis stellen. (RM/SC)

