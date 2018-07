Besserer Hochwasserschutz für die Demitzer Ortsteile In Wölkau wurde ein großes Projekt abgeschlossen, in Pottschapplitz wird gebaut. Doch es bleiben noch Aufgaben für die kommenden Jahre.

Hier entsteht der neue Feuerlöschteich in Pottschapplitz. Der alte Teich wurde durch das Hochwasser 2013 beschädigt. Teil der neuen Anlage sind mehrere Schächte, von denen vorn einer zu sehen ist. © Steffen Unger

Demitz-Thumitz. Von einem Feuerlöschteich ist im Moment im Demitzer Ortsteil Pottschapplitz nichts zu sehen. Das Gelände vor der ehemaligen „Bonanza“, einer in der Region angesagten Disco, gleicht eher einer Mondlandschaft. Der alte Löschteich, durch das Hochwasser 2013 beschädigt, wurde zu großen Teilen zurückgebaut. Eine Kuhle blieb erhalten. Sie ist der Grundstock für einen neuen, größeren Löschteich, der den Erfordernissen des Bandschutzes genau so entsprechen soll, wie den Notwendigkeiten des Hochwasserschutzes.

Dass der kleine Bach, der eigentlich durch den Teich fließt, auch jetzt plätschert, hört der Besucher an einem neu gesetzten Schacht. Den Bachlauf nimmt er erst auf Hinweis des Demitzer Bauamtsleiters Jörg Matthies wahr. Der Bach fließt unter uns! Durch einen unterirdischen Bypass wird er am Teich vorbei geleitet. Notwendig für die laufenden Bauarbeiten – und künftig eine Entlastung des Teiches bei Hochwasser.

Jörg Matthies zeigt auf gelbe Pfähle. Sie markieren den künftigen Uferbereich des Teiches. Mit einer Wasserfläche von 1 000 Quadratmetern wird der neue Teich größer als der alte sein. Für die Wasserentnahme wird es eine moderne Anschlussstelle geben. Zudem wird der Teich über ein gewisses Puffervolumen für Hochwasser verfügen. Seine Oberkanten werden befestigt, die Uferbereiche naturnah gestaltet. Der Abfluss in Richtung Silberwasser ist tiefer eingeschnitten. So kann auch er mehr Wasser aufnehmen. Im Unterschied zum früheren Teich wird das neue Areal eingezäunt. So ist es jetzt vorgeschrieben.

Jahrelang wurde für den neuen Feuerlöschteich geplant – schon vor dem 2013-er Hochwasser. Gesetze und Förderrichtlinien änderten sich mehrmals. Keine leichte Aufgabe für die Gemeinde.

Und auch bei den im Mai begonnenen Arbeiten bleiben Überraschungen nicht aus. Zurzeit ist es Wasser, das von einem Hang in die Baustelle drückt und zusätzliche Maßnahmen erfordert. Mittels Spüllanzen wollen die Bauleute nun versuchen, das Wasser abzuleiten. Trotzdem geht Jörg Matthies davon aus, dass die Arbeiten wie geplant bis zum Herbst beendet werden können.

Die Gemeinde Demitz-Thumitz investiert 290 000 Euro in den Neubau des Teiches. Ein Großteil der Summe wird gefördert. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma SLB Stadt und Landbau Bautzen.

Das Unternehmen hat im benachbarten Wölkau gerade eine andere Baustelle abgeschlossen. Dort wurden im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung aus dem Jahr 2013 unter anderem die Uferbereiche des Silberwassers instand gesetzt. Außerdem wurde die Einmündung des Mühlbaches ins Silberwasser erneuert. Die Gemeinde investierte rund 210 000 Euro.

Andere Aufgaben zur Beseitigung von Hochwasserschäden, zum Teil noch aus dem Jahr 2010, und für besseren Hochwasserschutz an kleinen Bächen – den sogenannten Gewässern zweiter Ordnung, für die die Gemeinde verantwortlich ist – stehen noch auf der Agenda für die kommenden Jahre. So muss beispielsweise bei einer Brücke am Wölkauer Mühlendamm der Querschnitt vergrößert werden, so dass das Wasser bei Hochwasser schneller abfließen kann. Ein Kraftakt für die Gemeinde Demitz-Thumitz wird auch noch wirksamer Hochwasserschutz fürs Pohlaer Wasser. Hier ist man noch in der Planungsphase. Eine Idee: Rückhaltemöglichkeiten schaffen, um Wasser auffangen und kontrolliert abgeben zu können.

zur Startseite