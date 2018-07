Berliner Güte, Görlitzer Last Frank Seibel kommentiert die Kosten für Jugendhilfe im Kreis

Großzügig ist ein Staat, der Kinder und Jugendliche vor Armut bewahrt. Und von einer Warte aus ist es konsequent, den Jüngsten nicht nur sechs Jahre lang beizustehen, sondern im Extremfall durch die gesamte Kindheit und Jugend hindurch, von der Geburt bis zur Volljährigkeit.

Doch auch im staatlichen Gefüge gibt es verschiedene Ebenen und Institutionen, die ganz unterschiedlich „stark“ sind. Und wenn die Bundesregierung beschließt, den Schwächsten in unserer Gesellschaft zu helfen, dann geschieht das durchaus nicht selten zulasten anderer Schwacher. Während sich nämlich die Finanzminister des Freistaates und des Bundes seit Jahren über sprudelnde Steuereinnahmen freuen können, stehen die Landkreise vergleichsweise arm da. Denn die Landkreise sind es, die sich um die Schwächsten der Gesellschaft ganz konkret kümmern müssen. In einer Region, die seit 25 Jahren mit großer Arbeitslosigkeit und einhergehender Armut zu kämpfen hat, benötigen viele Menschen Hilfe. Beim Thema Unterhalt für Kinder und Jugendliche werden die Kosten für eine soziale Tat des Bundes aber wiederum zu sehr der untersten Ebene des Staates aufgeladen. „Wer bestellt, der bezahlt“ – dieses Prinzip gilt in der Sozialpolitik leider zu selten.

