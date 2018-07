Berauscht unterwegs

Container aufgebrochen Neukirch/Ol. Ein Container an der Naundorfer Straße in Neukirch/Oberlausitz hat in der Nacht zu Montag das Interesse von Kriminellen geweckt. Sie brachen ihn auf und entwendeten eine Stereoanlage, einen Beamer sowie drei Motorsensen im Gesamtwert von etwa 3000 Euro. Zusätzlich entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Starkstromkabel gestohlen Bautzen. Unbekannte stahlen am Montagmittag im Ortsteil Teichnitz etwa 60 Meter Starkstromkabel gestohlen. Zuvor trennten die Diebe ihre Beute von zwei Baukränen ab. Allein der Stehlschaden beträgt etwa 7000 Euro. Ihr Tatwerkzeug ließen die Kriminellen offensichtlich am Tatort. Mit der Auswertung der Spuren und den weiteren Ermittlungen befasst sich die Kriminalpolizei.

Werkzeuge entwendet Schirgiswalde-Kirschau Werkzeuge im Wert von etwa 3400 Euro sind im Ortsteil Kirschau an Beute von Dieben geworden. Die Täter brachen in der Nacht zum Montag eine Werkzeugkiste auf, die auf der Ladefläche eines Transporters stand. Der Wagen parkte an der Bautzener Straße. Entwendet wurden eine Kettensäge von Stihl, ein Trennschleifer sowie zwei Kanallaser. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren, deren Auswertung noch aussteht.

Stromausfall am Schiebocker Bahnhof Bischofswerda. Randalierer haben einen Verteilerkasten am Bischofswerdaer Bahnhof beschädigt. Vermutlich infolgedessen fiel Montagabend der Strom an den Bahnsteigen aus. Die Bundespolizei sucht Zeugen der Sachbeschädigung. Hinweise: Telefon 03586 76020

Motorraddiebstahl scheitert Radeberg. Unbekannte versuchten in den vergangenen Tagen, eine silberfarbene Honda CBF 500 an der Pulsnitzer Straße in Radeberg zu entwenden. Sie hebelten das Felgenschloss der Maschine auf. Außerdem öffneten sie den hinteren Motorradkoffer, entwenden jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 150 Euro.