Bei Weigersdorf brennt der Wald Etwa 3 000 Quadratmeter Boden standen in einem Hochwald in Flammen. 13 Fahrzeuge waren im Einsatz.

Zehn Ortsfeuerwehren mit 13 Fahrzeugen waren laut Rettungsleistelle Hoyerswerda zum Löschen vor Ort. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Weigersdorf. Am Mittwochnachmittag brannte ein Waldstück bei Weigersdorf. Etwa 3 000 Quadratmeter Boden standen in einem Hochwald in Flammen. Die Feuerwehren aus Groß Radisch, Gebelzig, Weigersdorf, Buchholz, Tetta und aus angrenzenden Orten im Landkreis Bautzen waren im Einsatz.

„Sie haben das Feuer gut in den Griff bekommen“, sagt der stellvertretende Kreisbrandmeister Peter Eichler, der bei dem Einsatz vor Ort war. (szo)

