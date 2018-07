Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Rentner bei Unfall verletzt Radeberg. Ein Auto und ein Radfahrer sind am Mittwoch in Radeberg zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Heidestraße und Robert-Blum-Weg. Die 22-jährige Golf-Fahrerin hatte den 83-jährigen Radler womöglich nicht rechtzeitig bemerkt. Der Senior erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Der Unfallschaden betrug rund 2 300 Euro.

Mopeds gestohlen Cunewalde. Zwei Mopeds sind in der Nacht zum Mittwoch im Ortsteil Weigsdorf-Köblitz gestohlen worden. Unbekannte verschafften sich Zutritt in eine Garage an der Matschenstraße. Sie entwendeten zwei Kleinkrafträder der Marke Simson S 51 sowie zwei Motorradhelme. Schaden: etwa 3000 Euro.

Mann will ins Gefängnis Bautzen. Ein betrunkener Mann hat am frühen Donnerstagmorgen im Polizeirevier Bautzen angerufen und um seine Verhaftung gebeten. Eine Streife traf den 43-Jährigen wenig später auf der Wendische Straße an. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Der Mann drohte mit der Begehung schwerer Straftaten und machte einen verwirrten Eindruck. Daher nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Ein Arzt überwies den 43-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Fachkrankenhaus.

Berauscht am Steuer Bautzen. Unter Drogen stand ein Transporter-Fahrer, den die Polizei in der Nacht zum Donnerstag an der Wilthener Straße in Bautzen kontrollierte. Ein Drogentest bei dem 35-Jährigen zeigte den Konsum von Amphetaminen an. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Sollte sich der Verdacht der Drogenfahrt nach der Analyse des Blutes bestätigen, kommen auf ihn ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister zu.

Gestohlene Konifere sichergestellt Kamenz. In der Nacht zu Donnerstag hat eine Streife des Polizeireviers Kamenz an der Hohe Straße zwei junge Männer gestoppt, die eine Konifere davontrugen. Der 20-Jährige und sein vier Jahre jüngerer Begleiter machten keine plausiblen Angaben, woher die Pflanze stammte. Vermutlich hatten sie diese irgendwo im Stadtgebiet gestohlen. Das Gewächs befindet sich derzeit im Polizeirevier und kann vom rechtmäßigen Eigentümer abgeholt werden.