Beherztes Trio stellt Ladendieb in Görlitz

Symbolbild. © Symbolbild/dpa/Patrick Pleul

Görlitz. Ein türkischer Ladeninhaber und zwei junge Syrer, die zufällig Zeugen des Geschehens waren, haben in Görlitz einen polnischen Ladendieb gestellt und der Polizei übergeben. Das berichtet Thomas Knaup von der Polizeidirektion in Görlitz.

Demnach hat am Donnerstag gegen 15.40 Uhr ein 22-jähriger Pole zwei Dosen Energy-Drink gestohlen. Der Inhaber des Ladens an der Elisabethstraße, ein 55-jähriger Türke, bemerkte dies und folgte dem Kriminellen. Zwei Zeugen des Vorfalls, beides 16 Jahre alte Syrer, unterstützten den Ladeninhaber und hielten den fliehenden Dieb am Demianiplatz auf. Dort sei es zu einer kleinen Rangelei gekommen, sagt Thomas Knaup. Schließlich wurde der 22-Jährige festgehalten, bis die alarmierte Polizei eintraf. Einer der 16-jährigen Syrer wurde bei dem Gerangel leicht verletzt und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Der mutmaßliche Dieb wird sich auch wegen weiterer Vergehen verantworten müssen: Bei ihm fand die Polizei verbotene Pyrotechnik. Warum er sie zur Tatzeit mit sich führte, ist nicht bekannt. Der Wert des Diebesguts, um das ihn das beherzte Trio brachte, beträgt sechs Euro. (szo)

