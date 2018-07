Befreit vom Zampano

Applaus für seine Nachfolger? Ohne Zlatan Ibrahimovic ist Schweden erfolgreicher. Foto: dpa/Kay Nietfeld © dpa

Eigentlich ist Emil Forsberg ein aufgeschlossener Typ. Aber wenn das Gespräch auf Zlatan Ibrahimovic kommt, den großen Zampano im schwedischen Fußball, wird der Profi von RB Leipzig schmallippig und wortkarg. „Darüber könnt ihr reden. Ich tue das nicht“, antwortete er nach seinem Tor zum 1:0-Sieg im WM-Achtelfinale gegen die Schweiz auf die Frage von Journalisten, warum Schweden ohne Ibrahimovic erfolgreicher spielt.

Der Fakt lässt sich nicht leugnen: Mit „Ibrakadabra“ waren die Blau-Gelben zweimal in einem WM-Achtelfinale gescheitert, zweimal sogar schon in der Qualifikation. Ohne den schillernden Rekordtorjäger kämpft Schweden am Sonnabend gegen England um den Einzug ins Halbfinale. Der Eindruck liegt nahe, dass das Team ohne den wohl besten Fußballer der schwedischen Geschichte wie von einer Last befreit ist. Jetzt müssen nicht mehr alle für einen arbeiten. Nun ist nicht mehr das Spiel auf einen ausgerichtet, von dessen Launen und Tagesform alle abhängig waren.

„Wir haben keine individuellen Qualitäten wie Deutschland“, sagt Forsberg. „Aber wir sind eine richtige Mannschaft.“ Mit zehn Kriegern und einem Künstler. Denn auch wenn Forsberg zu Recht als „Anti-Zlatan“ bezeichnet wird – er ist aufgrund seiner Klasse genauso wichtig für das Team wie vorher Ibrahimovic. Nur interpretiert der 26-Jährige seine Star-Rolle anders. Forsberg will nicht nur glänzen. Er ordnet sich der defensiven Mannschaftstaktik unter. Seine Zweikampfhärte ist für einen Offensivspieler beeindruckend.

Bei Ballbesitz ist Forsberg der Schlüsselspieler, denn kein anderer Schwede besitzt ähnliche spielerische und technische Fähigkeiten. „Er gibt den Takt vor“, sagt Nationaltrainer Janne Andersson. Der Blondschopf übernimmt in der Kabine eine Führungsrolle, auch wenn die Hierarchie nach dem Abgang von Ibrahimovic deutlich flacher geworden ist. Dafür steht Kapitän Andreas Granqvist, der zum zweiten Mal Vater geworden ist. „So glücklich und stolz auf meine Frau“, schrieb der Verteidiger auf Instagram neben einem Bild seiner Tochter. Seine Frau Sofia hatte bestimmt, dass er in Russland bleiben soll, um weiter an dieser unglaublichen schwedischen Fußballgeschichte zu schreiben.

Forsberg hat dabei „schon das Gefühl, dass nach Zlatans Rücktritt der Druck oder die Erwartung an meine Person zugenommen hat“, sagte er der Funke-Mediengruppe. Forsberg habe damit kein Problem, obwohl er deswegen nicht immer der liebe Emil sein könne. „Gerade im Erfolgsfall“, betont Forsberg, müsse man „den Jungs ja auch ein wenig Feuer unter dem Arsch machen.“

Dabei war er als Teenager im Elite-Camp des schwedischen Verbandes abgelehnt worden, weil Forsberg zu klein und schmächtig war. „Ich war am Boden zerstört“, erinnert er sich: „Ich dachte: Was soll ich machen? Mich auf magische Weise vergrößern? Wenn ich es nicht mal in dieses Camp schaffe, wie soll ich denn jemals für Schweden spielen?“ Jetzt könnte Forsberg mit der Nationalmannschaft zum ersten Mal seit der WM 1994 ins Halbfinale einziehen. Viele Landsleute träumen sogar schon vom zweiten Endspiel nach der Heim-WM 1958. (sid, mit dpa)

zur Startseite