Bautzen baut Züge für Tirol und Südtirol

Die Serienfertigung der Züge für Österreich soll in Bautzen erfolgen. © Nikolai Schmidt

Bautzen/Berlin. Der Bombardier-Konzern baut 25 neue sechsteilige Elektro-Triebzüge für die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Wie der kanadische Bahntechnikkonzern am Dienstagabend weiter mitteilte, erfolgt die Serienfertigung der Züge im Bautzener Werk. Der Auftrag beläuft sich auf etwa 188 Millionen Euro und enthält eine Option über fünf weitere Züge.

Von den 25 Zügen werden 19 im österreichischen Bundesland Tirol eingesetzt. Sechs Züge pendeln im grenzüberschreitenden Verkehr mit der italienischen Provinz Südtirol. Die Auslieferung der Züge für Tirol ist für 2020 geplant, die für Südtirol ist für 2021 vorgesehen.

„Mit dieser Beschaffung setzen die ÖBB die Fuhrparkerneuerung konsequent fort“, sagte das für den Personenverkehr zuständige Vorstandsmitglied Evelyn Palla. Die Triebzüge vom Typ Talent 3 zeichnen sich laut Bombardier durch besonders starke Beschleunigung und breite Wagenkästen aus. Damit kann ein Wagen bis zu 50 Prozent mehr Fahrgäste aufnehmen als die Vorgängergeneration der Talent-Flotte. Insgesamt sind in Europa und Kanada bereits rund 1 400 Talent-Züge im Einsatz. Die Fertigung dieser Züge erfolgte in Deutschland bislang vor allem in Hennigsdorf, wo jetzt noch eine Vorserie des neuen Auftrages entsteht. (SZ/tbe)

