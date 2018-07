Baustellenführung im Nudeldampfer Die Schminke-Villa in Löbau wird saniert. Hinter die Kulissen können Interessenten ausnahmsweise jetzt bereits blicken. Dafür muss man sich anmelden.

Löbau. In wohl keinem Architektur-Lexikon fehlt die Villa Schminke, die weltweit als eine der herausragenden Gebäude des „Neuen Bauens“ gilt. Hans Scharoun entwarf die Villa 1930 für den Nudelfabrikanten Fritz Schminke und seine Familie. „Nudeldampfer“ wird im Volksmund das ungewöhnliche Objekt mit seinen gläsernen Bullaugen, den lichtdurchfluteten Räumen und riesigen Glasflächen genannt. Kein Wunder: Die Schminke-Villa erinnert an ein Schiff – das Lebensschiff von Familie Schminke.

Das Denkmal ist aktuell eine Baustelle, eingerüstet und verpackt sozusagen. Bei Baustellen heißt es in der Regel „Betreten verboten“. Für die Schminke Villa gibt es am Sonntag eine Ausnahme. Dann lädt das Team der Stiftung Haus Schminke zu einer Baustellenführung ein. „Im Zuge der Sanierung werden unter anderem die stark beschädigten Glaskörper im Dach über der Terrasse des Elternschlafzimmers erneuert“, heißt es vonseiten der Stiftung. Die Glaskörper waren durch Witterungseinflüsse in den letzten Jahren „blind“ geworden und haben ihre Wirkung eingebüßt. Schon einmal wurden sogenannte „Rotalit-Glaskörper“ teilweise erneuert. Das war vor 18 Jahren. „Damals konnten einzelne originale Glaskörper bei einer Berliner Glasbaufirma aufgekauft werden“, so die Stiftung. Aus diesen Originalen sei eine neue Gussform für den Nachbau gefertigt worden. Bereits im Jahr 2000 hatte sich die Reichenbacher Farbglashütte um den Nachbau der zerstörten Glaskörper gekümmert.

Das wird auch diesmal so sein. Die Reichenbacher haben den Auftrag für diesen Sanierungsschritt bekommen. Wegen der Sanierungsarbeiten ist die Schminke-Villa bis Mitte August noch geschlossen. Im kommenden Jahr werden die Öffnungszeiten ausgebaut – inklusive Planung eines begleitenden Veranstaltungsprogramms. Denn das Löbauer Haus mit seinem besonderen Charme wurde in die „Grand Tour der Moderne“ aufgenommen, die 2019 für das Bauhaus-Jubiläum zusammengestellt worden ist. Der „Nudeldampfer“ reiht sich damit in eine von rund 100 Orten deutschlandweit ein, die Besucher aus nah und fern auf eine besondere Reise durch die Geschichte der Moderne von 1900 bis 2000 mitnehmen. Bei der Baustellenführung am 15. Juli mit Beginn um 15 Uhr können Besucher da schon ein bisschen „vorfühlen“. Wer Interesse an der Veranstaltung hat, sollte sich dafür im Vorfeld anmelden.

