Bauarbeiten in der Stadtbibliothek In der Radeberger Bücherei wird gebaut. Das hat Folgen für die Nutzer.

Radeberger Leseratten müssen für mehrere Tage auf Nachschub verzichten. © dpa

Radeberg. Leseratten müssen für mehrere Tage auf Nachschub verzichten. Die Stadtbibliothek Radeberg bleibt von Mittwoch, den 25. Juli, bis Freitag, den 3. August, geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund sind Bauarbeiten. Danach ist die Bibliothek in der Hauptstraße 2 in Radeberg wieder Montag/Donnerstag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet, Dienstag/Freitag von 10 bis 18 Uhr. Am Mittwoch ist geschlossen.

Die Einrichtung bietet eine große Auswahl an Belletristik für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Sachliteratur, Zeitschriften, DVDs, Hörbücher, Kinderkassetten, Musik-CDs, CD-Roms sowie Gesellschafts- und Wii-Spiele. Zur Anmeldung benötigen Interessenten den Personalausweis. Die Ausleihe ist kostenlos.

Derzeit läuft auch der beliebte Buchsommer für Kinder und Jugendliche. In der Bibliothek wird extra dafür ein Bücherregal eingerichtet. Alle, die noch keine Leser der Stadtbibliothek sind, können sich in der Bibliothek anmelden. Sie erhalten einen Clubausweis und ein Logbuch. Danach stehen mehr als 100 brandneue Bücher zur Auswahl. Egal ob Fantasy, Liebesgeschichten, Romane oder Sachbücher. (SZ)

