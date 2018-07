Bauarbeiten in den Schulen Auch in Sebnitz werden die Ferien für Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an Schulen genutzt.

Im Sebnitzer Goethe-Gymnasium werden sechs Klassenzimmer gemalert und mit neuen Möbeln ausgestattet. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Während die Schüler ihre Ferien genießen, rücken in den Schulen die Handwerker an. Im Sebnitzer Goethe-Gymnasium werden laut Mitteilung der Stadt sechs Klassenzimmer gemalert und mit neuem Mobiliar ausgestattet. Drei Zimmer erhalten neue Schließmechanismen für die Fenster. Zudem werden die Fenster an der Nord- und Ostseite von Haus I gestrichen, womit schon im vergangenen Jahr begonnen wurde. Des Weiteren stehen Dachreparaturen an. In der Oberschule „Am Knöchel“ wird der Brandschutz in den Treppenräumen und Fluren verbessert. An der Grundschule Rosenstraße stehen Malerarbeiten an der Fassade sowie Dachreparaturen an, inklusive neuem Blitzschutzes. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, müssen bei den Arbeiten an der Fassade laut Stadtverwaltung besondere Vorschriften eingehalten werden. (SZ)

