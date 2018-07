Bauarbeiten am Käthe-Kollwitz-Ufer Autofahrer müssen sich bald auf Verkehrsbehinderungen entlang der Elbe einstellen.

Baustellen-Deko fürs Kätghe-Kollwitz-Ufer. © Sebastian Kahnert / dpa

Dresden. An diesem Montag beginnt die Sanierung der Kreuzung Prellerstraße, Goetheallee und Käthe-Kollwitz-Ufer. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Zufahrt zur Goetheallee 57 und endet nach etwa 122 Metern in Richtung Stadtzentrum auf dem Käthe-Kollwitz-Ufer. Am westlichen Kreuzungsarm Goetheallee und am Kreuzungsarm Prellerstraße soll nur an der Einmündung gebaut werden, so die Stadt. An der Einmündung des Käthe-Kollwitz-Ufers in die Kreuzung ist eine Mittelinsel mit Fußgängerüberweg und abgesenkten Bordsteinen geplant. Außerdem wird es Leitstreifen für Sehbehinderte geben.

Die Fahrbahndecke wird asphaltiert. Außerdem soll die Entwässerung saniert werden. Der östliche Gehweg Goetheallee – Käthe-Kollwitz-Ufer wird über die gesamte Baulänge und der westliche Gehweg bis zur Prellerstraße erneuert. In der Goetheallee werden behindertengerechte Gehweg-Übergänge gebaut. Die Stadtentwässerung erneuert ebenfalls Anlagen.

Das Bauvorhaben passiert in mehreren Abschnitten. Vom 9. Juli bis 9. August wird an der stadteinwärts führenden Fahrspur und dem Fußweg gebaut. Stadteinwärts wird der Verkehr des Käthe-Kollwitz-Ufers an der Baustelle vorbeigeführt. Stadtauswärts gibt es eine Umleitung über den Vogesenweg, die Loschwitzer Straße und die Regerstraße. An der Kreuzung Vogesenweg und Loschwitzer Straße steht eine mobile Ampel. Die Zu- und Ausfahrt Prellerstraße ist in dieser Zeit noch möglich. Die Einfahrt in die Goetheallee ebenfalls. Am stadtwärtigen Ende der Baustelle wird eine Fußgängerampel errichtet.

Vom 10. August bis 8. September werden die westliche Seite des Käthe-Kollwitz-Ufers, der Goetheallee und die Einmündungen Goetheallee und Prellerstraße sowie die Gehwege gebaut. Die Fußgängerampel am stadtwärtigen Ende der Baustelle wird weiter betrieben. (SZ/jv)

