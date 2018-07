Bargeld gestohlen Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag Bargeld aus einem Laden in Bannewitz gestohlen.

Bannewitz. Diebe stahlen aus einer Laden-Kasse in Bannewitz Bargeld. Die Unbekannten drangen in der Nacht zum Dienstag in einen Blumenladen unweit der Kirchstraße ein. Anschließend stahlen die Täter aus der Kasse Bargeld in bislang unbekannter Höhe, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

