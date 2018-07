Bald zwei neue Plätze im Bestandsverzeichnis

Im Zuge der Neugestaltung des Blunoer Ortszentrums sollen zwei Parkplätze als so genannte beschränkt öffentliche Plätze gewidmet werden. Das beschloss der Gemeinderat jetzt einstimmig. Es handelt sich um den Parkplatz vor dem Mehrzweckgebäude und der Kita sowie den neu errichteten Parkplatz am Kreuzungsbereich „Englisch-Viertel“ und B 156, dem ehemaligen Schulgarten. Ist das Verfahren abgeschlossen, werden die Plätze in das entsprechende Bestandsverzeichnis der Gemeinde Elsterheide eingetragen. Seitens der Verwaltung hieß es, dass die Widmung im Interesse der Gemeinde ist. Zum einen ist sie eine Bedingung des Fördermittelgebers – das Ortszentrum wurde mithilfe von Geldern zur Entwicklung des ländlichen Raumes umgestaltet. Die Mittel müssen abgerechnet werden, deshalb musste der Beschluss vor der Sommerpause auf die Tagesordnung. Zum anderen ist die Widmung Grundlage für eine Beschilderung (oder auch für das Erheben von Parkgebühren, auch wenn dies hier nicht geplant sei), wurde in der Sitzung geäußert. (aw)

zur Startseite