Bald weniger Laster im Wohngebiet Der Verkehr durch Bannewitz hat deutlich zugenommen. Um die Autos besser zu leiten, sind Umbauten erforderlich.

Bannewitz. Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur zu einem beliebten Wohnort entwickelt, auch immer mehr Pendler nutzen den Weg durch die Gemeinde am Dresdner Stadtrand. Der Verkehr auf der B 170 zwischen der Landeshauptstadt und dem Umland hat zugenommen. Und auch mit dem Neubau der Ortsumgehung, der Staatsstraße S 191, die 2013 freigegeben wurde, rollen zunehmend mehr Autos und Brummis von der Anschlussstelle der A 17 Dresden-Prohlis über den Asphalt in Richtung Freital.

Seitdem sind auch angrenzende Kreisstraßen, wie die Horkenstraße und die Windbergstraße, einer größeren Belastung ausgesetzt – und Anwohner ringsum deutlich mehr Lärm. Die SZ gibt einen Überblick darüber, wie die wichtige Verkehrsverbindung zwischen dem Autobahnzubringer S 191 und der Stadt Freital künftig gestaltet werden soll.

Schritt 1: Kreuzung zur B 170 ist mit neuer Ampelregelung sicherer

Die Stelle, an der die neue Staatsstraße S 191 auf die Bundesstraße B 170 trifft, ist ein bedeutender Knotenpunkt. Schon mehrfach gab es hier in der Vergangenheit Unfälle. Um die Sicherheit zu erhöhen, hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) im Auftrag der Unfallkommission kürzlich die Ampeln an der Kreuzung zusätzlich mit Signalen für Links- und Rechtsabbieger aufgerüstet.

Die Pläne der Gemeinde gehen allerdings weiter. Bannewitz wünscht sich statt einer Ampel einen Kreisverkehr an der Kreuzung. Dies würde laut Bürgermeister Christoph Fröse nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch dem Stau entgegenwirken, der sich vor allem im Berufsverkehr regelmäßig in diesem Bereich bildet. Die Wünsche der Rathausspitze finden aber beim Lasuv kein Gehör.

Bereits vor dem Bau der neuen S 191 sei im Rahmen der Planung im April 2011 ein Kreisverkehr im Bereich B 170/S 191 und Horkenstraße abgelehnt worden, teilt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert mit. „Die ermittelte Verkehrsbelastung der Kreuzung hätte einen Kreisverkehrsplatz mit zweistreifiger Kreisfahrbahn und jeweils zwei Zufahrtsspuren erfordert“, erklärt sie. Die Erfahrungen mit solchen großen Kreisverkehren, die damals vorlagen, hätten diesen schon aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. Zudem würde ein solcher zweispuriger Kreisverkehr erheblich mehr Verkehrsfläche in Anspruch nehmen.

Siebert verweist noch auf einen weiteren Umstand, der einen Kreisverkehr an der Stelle ausschließt: Im Verlauf der Bundesstraße B 170 durch Bannewitz seien alle weiteren Kreuzungen mit Ampeln ausgestattet. „Ein Kreisverkehr hätte hier der Streckencharakteristik des Verkehrszuges der Bundesstraße widersprochen“, so Siebert.

Schritt 2: Die Windbergstraße wird zugunsten der Anwohner entlastet

Der Verkehr, der schon jetzt verstärkt von der Bundesstraße über die Horkenstraße rollt, soll dies auch weiterhin tun. Ziel ist es, die parallel zur Horkenstraße verlaufende Windbergstraße perspektivisch vom Verkehr zu entlasten. Die Kreisstraße soll in Zukunft zu einer Gemeindestraße herabgestuft werden, erklärt Martina Aurisch, Amtsleiterin für Straßenbau und Verkehr beim Landkreis.

Die Gemeinde Bannewitz könnte dann beispielsweise ein Lkw-Verbot für die Windbergstraße anordnen. Damit würde sich nicht nur der Lärm für die Anwohner in den angrenzenden Siedlungen reduzieren, sondern auch die Sicherheit für die Kinder erhöhen. Auf der Windbergstraße befindet sich eine Kindertagesstätte. Außerdem führt die Straße zur Bannewitzer Grund- und Oberschule „Am Marienschacht“ und ist daher täglich Schulweg von mehr als 500 Kindern.

Bis die ersehnte Entlastung auf der Windbergstraße eintritt, müssen sich die Bannewitzer aber noch auf einige Behinderungen einstellen. Noch ist nicht eindeutig geregelt, inwiefern der vom Lasuv avisierte Ausbau der B 170 eine weitere Umleitung des Verkehrs über Windberg- und Horkenstraße erfordert, so wie es schon in der Vergangenheit der Fall war.

Schritt 3: Den Verkehrsfluss mit Ausbau des Hengstberges verbessern

Seit Jahren plant der Landkreis, den Hengstberg auszubauen. Doch bisher fehlte für die umfangreiche Sanierung der Kreisstraße ins Poisental das Geld. Sollte 2019 endlich Baustart sein, sieht der Landkreis vor, die Straße in zwei Abschnitten zu erneuern. Der erste Bauabschnitt beginne im Poisental, erklärt Martina Aurisch. Dabei soll die Trasse vom Abzweig zur Staatsstraße S 36 bis zur Einmündung in die Horkenstraße vorwiegend im Bestand saniert werden. In einem zweiten Abschnitt werde die Kreuzung Hengstberg/Horkenstraße/Windbergstraße in Angriff genommen.

Dabei soll es auch Veränderungen am erst 2012 gebauten Kreisverkehr geben. „Die derzeitigen Planungen sehen eine Verlegung des Bereiches in Richtung Osten vor, sodass sich der Abstand zur Wohnbebauung an der Horkenstraße vergrößern würde“, erklärt Aurisch. Aber auch nach dem Ausbau werde der Hengstberg keinen Schwerlastverkehr aufnehmen können.

