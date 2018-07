Bahnübergang wegen Bauarbeiten gesperrt Am Sonnabend von 8 bis 18 Uhr ist der Übergang an der Mastener Straße voll gesperrt, auch für Radfahrer und Fußgänger.

Symbolfoto © SZ-Archiv

Döbeln. Am Sonnabend ist der Bahnübergang Mastener Straße in Döbeln voraussichtlich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr voll gesperrt. Das gilt auch für Radfahrer und Fußgänger. Im Auftrag der Deutschen Bahn werden Bauarbeiten an dem Übergang erledigt. (DA/je)

