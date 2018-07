Bäche trocknen immer weiter aus Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern sollte unterbleiben. Straßen wie Dresden verhängt der landkreis aber noch nicht.

Trotz einiger Tropfen Regen ist die Waldbrandgefahr enorm hoch. © dpa

Sächsische Schweiz- Osterzgebirge. Das Landratsamt Pirna bittet die Anlieger von Bächen und Teichen im Landkreis, kein Wasser mehr aus diesen Gewässern zu entnehmen. Gerade bei kleinen und mittleren Bächen führe die anhaltende Trockenheit zunehmend zu ernsthaften Problemen für die Lebewesen im und am Wasser, so das Landratsamt.

Bis auf Weiteres sollten Anlieger daher das Wasserschöpfen komplett unterlassen. Auch die Waldbrandgefahr in der Region bleibt hoch, selbst wenn die Temperaturen wie angekündigt etwas zurückgehen. In den Hochlagen des Osterzgebirges gilt Waldbrand-Warnstufe 3, im übrigen Landkreis und im Nationalpark Sächsische Schweiz die zweithöchste Warnstufe 4. Die Wege dürfen hier nicht verlassen werden, jegliches Feuer im und am Wald, auch das Rauchen, ist verboten. (SZ)

zur Startseite