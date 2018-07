Badestrand in Lohsa freigegeben Am Dreiweiberner See kann wieder gebadet werden. Was die Bauarbeiten am Strand bewirkt haben, muss sich noch zeigen.

Am Dreiweiberner See kann wieder gebadet werden. © Wolfgang Wittchen

Lohsa. Am Dreiweiberner See in Lohsa kann ab sofort wieder gebadet werden. Nachdem der Strand über Monate eine Baustelle war, hat ihn der staatliche Bergbausanierer LMBV am Freitag zur Nutzung freigegeben. Die Arbeiten in der Nähe der Glas-Pyramide hingen mit dem Eintrag von Eisenoxid aus dem Grundwasser in den See zusammen. Die LMBV hat technische Verfahren entwickelt, um die Verockerung des Strandes künftig zu verhindern. Nachdem der Einbau nun beendet ist, kann ihre Wirksamkeit getestet werden. Zunächst war der Wasserpegel abgesenkt und dann ein Teil des Strandes abgetragen worden.

Nun können Badegäste den nach Abschluss der Arbeiten mit frischem Kies versehenen Strand wieder nutzen, auch wenn der Wasserstand noch nicht wieder auf seinem alten Niveau ist. Bei dem See handelt es sich um den früheren Tagebau Dreiweibern, der inzwischen seit 16 Jahren mit Wasser gefüllt ist. (MK)

