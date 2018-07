Bad Muskau verabschiedet sich mit einem Sieg

Das Abschiedsfoto: Mit dem Sieg über die Neugersdorfer Regionalliga-Reserve ist eine Ära von 14 Jahren des SV Rot-Weiß Bad Muskau in der Bezirksliga und später der Landesklasse zu Ende gegangen. Trainer André Brückner (2. von rechts) war die letzten sechs Jahre erfolgreicher Trainer der Mannschaft.

SV Rot-Weiß Bad Muskau4 (1)

FC Oberlausitz II1 (0)

Das Spiel in Bad Muskau hatte eine eigenartige Atmosphäre. Die Gastgeber ziehen ihre Mannschaft trotz des erneut starken vierten Tabellenplatzes am Saisonende freiwillig zurück, starten künftig in der Kreisoberliga. Nach diesem freiwilligen Verzicht wurde vor dieser letzten Landesklassen-Begegnung das gesamte Team des Gastgebers (darunter zwölf polnische Spieler!) vom Verein verabschiedet. Von Beginn an wurde deutlich, dass sich die Spieler mit einem Erfolg verabschieden wollten.

Nach zwei Minuten hatten die Oberländer Glück: Orzech zog halbrechts kurz vor dem Strafraum ab und traf das Lattenkreuz. Eine Minute später konnte FCO-Torwart Patrick Klouda einem Kopfball von Jaroslaw Piatek noch um den Pfosten lenken. Danach beruhigte sich das Geschehen auf dem Platz. Bad Muskau zwar optisch überlegen, fand aber zunächst nicht die Mittel, um die Neugersdorfer ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die beste Chance der Gäste hatte Martin Hädrich, der nach Pass von Tino Hensel aus der eigenen Abwehr allein vor Torhüter Mathias Mersiovsky auftauchte, aber im Abschluss scheiterte (19.). Weitere Gelegenheiten für die Neugersdorfer hatten noch Justin Dintiu (25.) und Pavel Frij (40.) mit Schüssen von der Strafraumgrenze. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff setzte sich im rechten Mittelfeld Luca Hartelt durch und bediente Gracjan Arkuszewski, der aus 18 Metern ins rechte untere Toreck zum 1:0 einschoss (44.).

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gastgeber. Nach 50 Minuten spielte Radoslaw Sarelo in der Sturmmitte Arkuszewski an, der umkurvte Klouda und schob zum 2:0 ein. Drei Minuten später tauchte Sarelo erneut frei vorm Neugerdorfer Hüter auf, der aber hielt. Es folgten nun die besten 20 Minuten des FCO. Ein Freistoß von Tino Hensel aus 20 Metern verfehlte knapp das gegnerische Tor (60.). Nach einem Hensel-Pass war David Haist eher am Ball als der herauslaufende Torwart und erzielte den Anschlusstreffer (62.). Ein weiterer Hensel-Feistoß ging ebenfalls nur knapp vorbei (67.). Die beste Chance auf den Ausgleichstreffer vereitelte im Anschluss an einen Eckball Mersiovsky, der den Ball aus dem oberen Torwinkel kratzte (70.).

Direkt im nächsten Angriff der Muskauer fiel die Entscheidung, als Mateusz Sawicki einen Konter erfolgreich zum 3:1 abschloss (71.). In den letzten Minuten schienen nun die Kräfte der FCO-Elf zu schwinden, im Mittelfeld ließ man den Gastgeber gewähren, so dass der vierte Treffer durch den eingewechselten Michal Bartkowiak nur eine Frage der Zeit war (84.). (ds)

Bad Muskau: Mersiowsky – Sawicki, Orzech, Machinka, Kosman, Hartelt (75. Bartkowiak), Sarelo (78. Zebrowski), Piatek (38. Dudek), Spraski, Biela, Arkuszewski

