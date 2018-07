B 6 in Richtung Dresden gesperrt An der Kreuzung Rossendorf ist Schluss. Autofahrer müssen die Umleitung über Ullersdorf nehmen.

zurück Bild 1 von 2 weiter An der Kreuzung Rossendorf ist für Autofahrer, die auf der B6 Richtung Dresden wollen, Schluss. Sie müssen eine Umleitungsstrecke nehmen. Foto: © Matthias Schumann An der Kreuzung Rossendorf ist für Autofahrer, die auf der B6 Richtung Dresden wollen, Schluss. Sie müssen eine Umleitungsstrecke nehmen. Foto:



Radeberg. Autobahn 4 nach Unfall in Richtung Dresden gesperrt und dann ist auch noch die nächste Verbindung in die Landeshauptstadt nur auf Umwegen befahrbar: Für Autofahrer kam es zu Wochenbeginn knüppeldick. Seit Montag lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) den Asphalt auf der B 6 zwischen dem Gasthof Schänkhübel in Rossendorf und Weißig erneuern. Auf einem 1,5 Kilometer langen Abschnitt wird zunächst die alte Schwarzdecke abgefräst, dann die neue aufgebracht.

Nach Angaben von Isabel Siebert vom Lasuv werden die Bauarbeiten unter halbseitiger Sperrung der B 6 ausgeführt. Es wird dazu ein Einbahnstraßensystem eingerichtet, welches den Verkehr in Richtung Bautzen die Baustelle passieren lässt. Der Verkehr in Richtung Dresden wird ab der Kreuzung am Schänkhübel über die S 177 bis Radeberg-Süd und weiter über die S 181 bis zum Ullersdorfer Platz in Dresden umgeleitet. Am Ullersdorfer Platz in Dresden sowie an den Ausfahrten des Gewerbegebiets Weißig auf die S 181 werden Baustellenampeln errichtet. Das Bauvorhaben wird bis zum 22. Juli abgeschlossen, teilt das Lasuv mit.

Die Kosten betragen nach Angaben der Mitarbeiterin rund eine halbe Million Euro. „Wir bitten um Verständnis für die Behinderungen und um besonders umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich und auf der Umleitung“, sagt sie. Zuletzt war die Bundesstraße im Sommer vergangenen Jahres halbseitig gesperrt. Im Bereich Weißig wurde ebenfalls der Asphalt erneuert. Er hatte in dem Bereich Risse bekommen und wies zahlreiche Schlaglöcher auf. (SZ)

zur Startseite