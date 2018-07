Automaten geplündert

Einbruch in Einfamilienhaus Wilsdruff. In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Birkenhainer Straße in Limbach eingebrochen. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und stahlen einem ersten Überblick nach Bargeld sowie ein Handy. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.

Unfall-Zeugen gesucht Freital. Auf der Dresdner Straße unweit der August-Bebel-Straße in Döhlen ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer (38) schwer verletzt wurde. Ein Opel Vectra (Fahrerin 45) erfasste den Mann, der mit seiner Yamaha XJ 600 in Richtung Dresden unterwegs war. Der 38-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Dresdner Polizei unter Tel. 0351 4832233.

Parkscheinautomaten aufgebrochen Bad Schandau. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen drei Parkscheinautomaten auf den Wanderparkplätzen „Hocksteinschänke“, „Lilienstein“ sowie „Gamrig“ aufgebohrt und das Bargeld aus den Geräten gestohlen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Wieviel Geld die Täter erbeuteten, ist unklar.

Diesel abgezapftt Sebnitz. Unbekannte Diebe haben in der Zeit von Dienstag zu Mittwoch aus dem Tank eines Radladers an der Dr.-Steudner-Straße in Sebnitz etwa 40 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Der entstandene Schaden beträgt etwa 60 Euro.