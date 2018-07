Autofahrer bei Unfall gestorben

© Roland Halkasch

Am Montagmittag ereignete sich ein tödlicher Unfall in Ullersdorf, kurz vor der Dresdner Stadtgrenze. Auf gerade Strecke verlor der 27-jährige Fahrer eines Ford S-Max gegen 11.35 Uhr offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste am Bischofsweg mit der Fahrerseite gegen einen Baum.

Der Aufprall war so stark, dass sich der Baum fast durch den gesamten Innenraum gedrückt hat. Die Rettungskräfte konnten für den jungen Mann nichts mehr tun. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände.

zur Startseite