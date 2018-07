Autobahn war zehn Stunden gesperrt Nach einem Lkw-Unfall auf der A 4 bei Ottendorf ging am Montag nichts mehr. Auch in der Gegenrichtung gab es Kollisionen. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Autobahnmeisterei waren im Großeinsatz.

Nach einem Lkw-Unfall bei Ottendorf-Okrilla war die A 4 für zehn Stunden gesperrt. © Rocci Klein

Ottendorf-Okrilla. Das hat Nerven gekostet: Zehn Stunden lang war die Autobahn nach einem Unfall bei Ottendorf in Richtung Dresden gesperrt. Erst gegen 23 Uhr konnte der Verkehr hier wieder ungehindert rollen. Auch die Gegenfahrspur war im abendlichen Berufsverkehr nach Unfällen mehrerer Pkw zeitweise dicht. Das ist die Bilanz, die die Polizei zur Situation am Montag vorlegte.

Die Kollisionen und damit im Zusammenhang stehende Einsätze hielten die Polizei, den Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei bis in die späten Abendstunden auf Trab. In Summe waren mehr als 120 Retter, Helfer und Einsatzkräfte zur Bewältigung der Lage im Dienst.

Am Montag um die Mittagszeit war ein mit tonnenschweren Gussteilen beladener Sattelzug an einem Stauende bei Ottendorf-Okrilla auf das Heck eines voraus bremsenden Sattelzuges geprallt. „Der 30-jährige Fernfahrer hatte den Mindestabstand von 50 Metern zum Vorausfahrenden offenbar nicht beachtet und so kaum noch eine Chance, rechtzeitig anzuhalten“, heißt es von Polizeisprecher Thomas Knaup.

Durch die Kollision wurden insgesamt vier Lkw aufeinandergeschoben. Sie verkeilten sich und blockierten beide Fahrspuren. Allein der Blechschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 170 000 Euro. Teile der diversen Ladungen, darunter Tausende Eier, gingen zu Bruch oder fielen auf die Fahrbahn. In welcher Höhe Sachschaden an dem Transportgut entstand, ist derzeit noch nicht bezifferbar.

„Die Bergung der Laster und deren Ladung gestalteten sich schwierig. Ein Havariekommissar wurde hinzugezogen, um die versicherungsrechtlichen Ansprüche der betroffenen Transportunternehmen zu wahren. Nur mit schwerem Gerät mehrerer Bergungsunternehmen gelang es schließlich, die beteiligten Lkw auseinanderzuziehen und abzuschleppen. Danach wurde die Fahrbahn gereinigt“, so Knaup.

Verletzt wurde bei dem Lkw-Unfall keiner der vier beteiligten Fahrer im Alter von 23, 25 und zweimal 30 Jahren. Sie stammten aus Polen, der Slowakei und der Ukraine. Auch der Unfallverursacher konnte unverletzt aus seinem vollkommen zerstörten Führerhaus steigen.

Rückstau von bis zu 25 Kilometern

Aufgrund des Unfalls entstand schnell ein Rückstau von bis zu 25 Kilometern Länge. An den Anschlussstellen Burkau, Ohorn und Pulsnitz leiteten Polizisten, Helfer des Technischen Hilfswerkes und Mitarbeiter der Autobahnmeisterei die Reisenden ab. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens - wie an beinah jedem Montag - waren auch die Umleitungsstrecken südlich und nördlich der A 4 schnell überlastet. Tausende Reisende brauchten viel Geduld, um nach Hause oder weiter in Richtung Westen zu gelangen.

Um die Situation bewältigen zu können, beorderte das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz auch Streifen der örtlichen Reviere, des Verkehrsunfall- und Verkehrsüberwachungsdienstes sowie der Einsatzzüge der Polizeidirektion zur Einsatzstelle. Die Beamten unterstützten die Autobahnpolizei bei der Verkehrslenkung und Unfallaufnahme. Zwei weitere Unfälle auf der Gegenfahrspur nahmen später Streifen der Dresdener Autobahnpolizei auf.

Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden unterstützten die Aufräumarbeiten. Aus den verunglückten Transportern liefen Diesel und andere Betriebsstoffe aus, die die Kameraden aufnahmen und einen Schaden für die Umwelt verhinderten. Helfer des Deutschen Roten Kreuzes versorgten im Stau Stehende beispielsweise mit Getränken.

Fehlende Rettungsgasse behindert Einsatzkräfte

„Einmal mehr war es den Rettungskräften und Helfern nur schwer möglich, zur Unfallstelle vorzudringen, weil eine Rettungsgasse fehlte. Zahlreiche Lkw und Transporter, die auf beiden Fahrspuren standen, verzögerten ein Durchkommen erheblich“, macht der Polizeisprecher aufmerksam. Wie wichtig eine Rettungsgasse sei, habe sich wenig später gezeigt. „Im Rückstau stand am Nachmittag eine Frau, die per Notruf über ernste gesundheitliche Probleme klagte. Ein Rettungswagen konnte jedoch nicht zu ihr durchdringen, der Weg war versperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sperrten kurzzeitig die Gegenfahrspur, damit Sanitäter von dort zu der Frau gelangen konnten. Sie wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.“

Und es gab weitere Unfälle. Im Rückstau berührten sich am Nachmittag zwei Kleinlaster seitlich. Der Unfall geschah im Baustellenbereich zwischen dem Burkauer Berg und Ohorn. Einer der Transporter-Fahrer hatte die linke, auf eine Nutzungsbreite von knapp zwei Metern beschränkte Fahrspur verbotswidrig genutzt.

„Einmal mehr sorgten fehlende Parkmöglichkeiten an der A 4 für zusätzliche Behinderungen“, heißt es weiter von der Polizei. „Da in der ländlichen Region zwischen Dresden und Görlitz so gut wie keine Möglichkeit besteht, im Zuge der Autobahn kurzfristig Parkraum für mehrere Hundert Lkw zur Verfügung zu stellen, blieb vielen Fernfahrern nichts anderes übrig, als ihre Gespanne im Stau auf den Standstreifen zu stellen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen mussten sie einhalten, doch konnten sie nirgendwo ordnungsgemäß parken“, sagt der Polizeisprecher. Die „wild“ stehenden Lkw haben so mit dafür gesorgt, dass eine funktionierende Rettungsgasse kaum gebildet werden konnte und ein Durchkommen für die Rettungskräfte nur schwerlich möglich war.

Gaffer sorgten für zwei weiterer Auffahrunfälle

Während die Autobahnpolizei mit dem Lkw-Unfall und seinen Folgen auf der Richtungsfahrbahn Dresden beschäftigt war, geschahen am späten Nachmittag auf der Gegenfahrspur, also auf der Richtungsfahrbahn Görlitz, zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz zwei weitere Auffahrunfälle. Auslöser waren hier vermutlich sogenannte Gaffer, die durch Bremsmanöver und besonders langsame Fahrt immer wieder teils scharfe Bremsungen anderer Verkehrsteilnehmer heraufbeschworen.

Auf der linken Fahrspur prallten ein Peugeot und ein Passat zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Wenig später krachten im sich auch hier schnell bildenden Rückstau vier weitere Autos ineinander. Ein Audi-Fahrer konnte aufgrund fehlenden Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Wagen prallte auf das Heck eines vor im bremsenden Volkswagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge auf einen weiteren VW Golf und einen Opel Astra geschoben. Zwei Insassen des Audi und ein VW-Fahrer wurden leicht verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst waren auch bei diesen Unfällen gefordert. Sanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Abschleppdienste nahmen vier nicht mehr fahrbereite Pkw an den Haken. Der Unfallschaden lag in Summe bei mehr als 45 000 Euro.

Gegen 19 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 47-jährigen Autofahrer. Der Russe nutzte die Rettungsgasse zum schnelleren Fortkommen. Unter dem Beifall anderer Verkehrsteilnehmer - so berichteten die Beamten - kontrollierten die Verkehrspolizisten den Mann, belehrten ihn, leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und ließen ihn sich in die Schlange der Wartenden einordnen. (szo)

