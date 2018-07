Autobahn nach Dresden ist dicht Nach einem Unfall bei Ottendorf geht auf der A 4 nichts mehr. Laut Polizei bleibt die Strecke in Richtung Dresden bis in den Abend gesperrt.

Auf der A 4 bei Ottendorf sind Brummis kollidiert. © xcitepress

Ottendorf-Okrilla. Chaostag auf der A4 in Richtung Dresden. Nach einem schweren Unfall am Montagmorgen bei Dresden, bei dem eine Person den Tod fand, bildete sich auf der A 4 bis in die Oberlausitz ein kilometerlanger Stau, der bis nach Ottendorf reichte. Gegen 12.45 Uhr krachte hier ein Lkw ins Stauende. Der mit Formguss-Stücken beladene Brummi kollidierte kurz vor der Ausfahrt Ottendorf-Okrilla mit dem Sattelauflieger eines weiteren Lkw und schob insgesamt drei Lkw aufeinander. Bei dem Crash riss es nahezu das gesamte Führerhaus des Unfallverursachers ab.

In der Folge wuchs der Stau um weitere zwanzig Kilometer an. Die letzte freie Ausfahrt ist laut Polizei die Anschlussstelle Burkau (Stand 15 Uhr). Hier wird der Verkehr abgeleitet.

Die Bergung der Fahrzeuge wird bis in die Abendstunden dauern, heißt es von der Polizei. Kraftfahrer werden gebeten, die A 4 in Richtung Dresden zu meiden und weiträumig zu umfahren. Von der Anschlussstelle Burkau empfiehlt die Polizei, über die S 94 und Kamenz weiter in Richtung Bernsdorf und von dort zur Anschlussstelle Ruhland (BAB 13) zu fahren. (szo)

