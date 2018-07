Auto prallt gegen zwei Bäume Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Steina erlitt ein Mann schwere Verletzungen.

Schwerer Unfall am Mittwochnachmittag in Steina. © Christian Essler

Steina. Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der S 95 zwischen in Steina und Pulsnitz ereignete. Am Ortsausgang in Richtung Pulsnitz kam ein Renault nach links von der Fahrbahn ab, und prallte gegen einen Baum. Dabei drehte sich der Wagen so ungünstig, dass er mit dem Dach gegen einen der Bäume krachte.

Der 73-jährige Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ganze 45 Minuten kämpften die Kameraden darum, den Mann aus seiner Lage zu befreien. Nach ersten Informationen erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Straße war während der gesamten Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz sowie ein unabhängiger Gutachter beschäftigen sich jetzt mit der Klärung der Unfallursache. (szo)

zur Startseite