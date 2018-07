Auto in Flammen Eine Schmöllnerin entdeckte in der Nacht einen brennenden Pkw. Der Wagen stand direkt an einem Wohnhaus.

In Schmölln stand in der Nacht zu Donnerstag ein Auto in Flammen. © Rocci Klein

Schmölln-Putzkau. Feueralarm in der Nacht zu Donnerstag in Schmölln: Kurz nach 2 Uhr wurde eine Bewohnerin in der Bischofswerdaer Straße in Schmölln auf ein lautes Zischen aufmerksam. Nach einem Blick aus dem Fenster sah sie, dass ein vor dem Mehrfamilienhaus geparkter Dacia Logan brennt. Sofort alarmiert sie die Leitstelle Hoyerswerda. Gleich nach diesem Anruf wurden die Anwohner geweckt, sodass sie die weiteren Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz standen, weggefahren konnten.

Ein Mann aus dem Haus versuchte noch, mit einem Feuerlöscher den Brand unter Kontrolle zu halten, vergeblich. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Schmölln und Putzkau waren zügig vor Ort und konnten das Feuer löschen.

Durch das zügige Handeln aller Beteiligten konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge sowie auf das Wohnhaus verhindert werden. Am Dacia entstand Totalschaden.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. (szo)

Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 03581 468-100

