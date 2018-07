Auto demoliert Rettungswagen

Polizeibeamte nahmen am Mittwochmittag in einem Einkaufszentrum an der Webergasse einen Ladendieb vorläufig fest. Der 26-jährige Algerier hatte in einer Parfümerie einen Flakon im Wert von rund 90 Euro an sich genommen und das Geschäft anschließend ohne zu bezahlen verlassen. Ein Ladendetektiv hatte die Tat beobachtet und sprach den Dieb an. Dieser wehrte sich vehement mit Schlägen und Tritten, konnte aber schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Ladendetektiv erlitt leichte Verletzungen. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten

Diebstähle aus Fahrzeugen

04.07.2018, 09.30 Uhr bis 15.50 Uhr / Dresden-Löbtau/Wilsdruffer Vorstadt

Diebe stahlen aus einem unverschlossenen VW Crafter an der Poststraße zwei Rucksäcke. Darin befanden sich unter anderem Bargeld, Dokumente sowie ein Tablet-PC. In einer Tiefgarage an der Freiberger Straße schlugen Diebe an einem Mercedes eine Scheibe ein und durchsuchten das Wageninnere. Auf die gleiche Art drangen Diebe in einer Tiefgarage am Ostra-Ufer in einen abgestellten Wagen ein und stahlen aus diesem einen Koffer sowie Bargeld.