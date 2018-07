Auftrag für Gehwegbau vergeben Die Wasserversorgung erneuert ihre Leitung, dann baut die Stadt Dippoldiswalde den Gehweg am Obertorplatz. Das ist noch nicht alles.

© Symbolfoto: André Wirsig

Dippoldiswalde. Der Stadtrat Dippoldiswalde hat auf seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für den grundhaften Ausbau des Gehwegs an der Alten Altenberger Straße in Dippoldiswalde vergeben. Die Baufirma Hartmann aus Dippoldiswalde hat für rund 55 000 Euro den Zuschlag bekommen. Sie hatte als einziges Unternehmen ein Angebot abgegeben. Die Summe liegt zwar um zwölf Prozent über der Kostenberechnung des Planers. Doch das ist angesichts der aktuellen Marktsituation wirtschaftlich und angemessen, schätzt Simone Ullrich-Braune, die Bauverantwortliche in der Dippoldiswalder Stadtverwaltung, ein.

Dieser Auftrag gilt für die eine Straßenseite, für die andere Straßenseite läuft derzeit die Ausschreibung. Am 16. Juli endet die Angebotsfrist. Danach soll Oberbürgermeister Jens Peter (parteilos) über die Auftragsvergabe entscheiden, weil der Stadtrat, der normalerweise dafür zuständig ist, im Juli keine Sitzungen hat. Das hat der Rat einstimmig so festgelegt.

An der Altenberger Straße zwischen Obertorplatz und Raiffeisenbank folgen drei Baustellen nacheinander. Bis August läuft noch die Erneuerung der Wasserleitung. Danach kommen die Gehwege an die Reihe, die in sehr schlechtem Zustand sind. Wenn die gebaut sind, will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr noch die Straßendecke erneuern lassen. Dann wäre die Straße wieder in einem guten Zustand.

zur Startseite