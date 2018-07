Auf ein Tänzchen beim Countryfest Der Marktplatz in Heidenau verwandelte sich für zwei Tage zur kleinen Westernstadt.

Zum 8. Countryfest extra aus Senftenberg angereist waren Edith und Kersten Hantzsch. © Marko Förster

Heidenau. Edith und Kersten Hantzsch gehörten am Wochenende zu den zahlreichen Gästen in Heidenau. Sie kamen extra aus Senftenberg zum 8.Countryfest. Der Marktplatz an der Bahnhofstraße verwandelte sich für zwei Tage zur kleinen Westernstadt. Der Veranstalter, die Line Dance Company, veranstaltete zum Auftakt einen Workshop zum „Tanzen in Linie“. Das Programm hielt in der „Family Town“ Westernspiele, wie „Rette die Kühe“, Basteln, Ponyreiten und eine Riesengoldwaschanlage, bereit. Im Kinderbereich warteten Spiele auf die jüngsten Besucher. Die ganze Familie konnte sich im Bogenschießen oder Bullriding messen. Außerdem bauten die Siedler ihr Lager auf. Am Sonntag war der Auftritt von Sängerin Linda Feller der Höhepunkt des Countryfestes.

