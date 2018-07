Auf dem Fluss durch eine malerische Gegend

Neiße-Tours-Gründer Tino Kittner in einem seiner Schlauchboote an einer Einlassstelle im Muskauer Park.Foto: Wallner

Die vogelzwitschernde Idylle am Neißeufer in Bad Muskau wird nur durch mehrfaches Handy-Klingeln unterbrochen. In diesen heißen Juli-Tagen ist Tino Kittner eben ein gefragter Mann. Der Inhaber der in Rothenburg ansässigen Firma Neiße-Tours ist mit einem Anhänger voller Schlauchboote nach Bad Muskau gekommen. Es ist Hochsaison.

Seit 2002 bietet Neiße-Tours Boots-Raftingtouren im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien an. Gäste, die bis aus Dresden, Cottbus oder dem Berliner Umland kommen, erkunden mit Schlauchbooten die Neiße, die unberührte Natur, erspähen vielleicht Biber oder Eisvögel. Etliche Besucher, weiß Tino Kittner, sind auch aus dem Spreewald an die Neiße ausgewichen: Im Spreewald sei es zu voll; hier sei es ruhiger, es herrsche kein Begegnungsverkehr, weil alle in die gleiche Richtung fahren. Und so könne man sich auch nicht verirren, wie das auf den Spree-Fließen schon mal vorkomme.

Die Städter schätzen die Ruhe – und dass man mitunter stundenlang keiner Menschenseele begegnet, außer ein paar Anglern vielleicht (die ja auch meistens ruhig sind). „Bei uns trifft man eher einen Wolf als einen Menschen“, wirbt Tino Kittner mit einem Augenzwinkern. Jüngere Leute, etwa Schulklassen, mögen die Schlauchbootfahrten, weil doch ein gewisser Action-Charakter dabei ist. Die Neiße fließt nämlich nicht nur träge dahin, sondern hat auch ein paar Stromschnellen.

Für den Neiße-Tours-Chef, seine acht festangestellten Mitarbeiter und Dutzende Saison- und Wochenendkräfte sind die Arbeitstage jetzt lang. Groß geworden ist das Unternehmen in Rothenburg – mit Zeltplatz, Pension, Gastronomie und natürlich den Bootstouren. Letztere auch ab Bad Muskau, praktisch mitten im Fürst-Pückler-Park, anzubieten, das fand Tino Kittner reizvoll. Und es hat geklappt. Seit einigen Jahren ist eine „Tour-Außenstelle“ in der hübschen Anlage des Marstalls im Park untergebracht, zusammen mit einem Fahrradverleiher. Die Bootseinlassstelle ist nur wenige Schritte entfernt. Was sehr gut passt, denn hauptsächlich werden kombinierte Boot-Fahrrad-Touren gebucht: Von der Neiße aus kann man die deutschen und polnischen Parkanlagen sowie das Neue Schloss betrachten, passiert die Englische Brücke und den Märchenwald und erreicht nach etwa zwei Stunden Zarkie Wilkie in Polen. Dorthin hat Neiße-Tours dann inzwischen die Fahrräder und Kartenmaterial für die Rücktour nach Bad Muskau gebracht. „Dabei gibt es viele schöne versteckte Ecken zu entdecken“, sagt Tino Kittner. Seiner Ansicht nach ist man zwischendurch auf dem schönsten Stück des Oder-Neiße-Radwegs unterwegs. Er weiß von Gästen zu berichten, die viel länger auf Tour waren als geplant, weil sie sich nicht „losreißen“ konnten von der herrlichen Natur. Man kann sich natürlich auch einfach nur wieder mit dem Auto abholen lassen. Eine weitere kombinierte Runde, beliebt für Vereins oder Firmenausflüge, geht nach Pechern – und zwar zunächst mit einem historischen Traktor-Kremser. Im Boot erfolgt die Rücktour nach Bad Muskau.

Was den Firmenchef fasziniert: Ein Verein aus Leipzig hat zwischen Bad Muskau und Pechern 50 Geocaches versteckt. Tino Kittner staunt, wie viel Zugkraft diese moderne Art der „Schnitzeljagd“ bei den Cachern hat. „Die kommen aus ganz Deutschland bei Wind und Wetter.“

Tino Kittner sieht sich als erfolgreichen Geschäftsmann. Fast 70 Schlauchboote für zwei oder mehrere Personen hat er in der Vermietung. Er freut sich jeden Tag über zufriedene Gäste. „Mir hat in den letzten 15 Jahren noch nie jemand gesagt, dass es nicht schön war.“ Ein Stück weit ist der 48-Jährige auch stolz, etwas für den Tourismus in der Region zu tun. 100 000 Flyer im Jahr lässt Neiße-Tours verteilen, gerade im Dresdener und Berliner Raum. Aktiv ist das Unternehmen auch in den sozialen Netzwerken unterwegs. Wie eben die Zielgruppe auch. Tino Kittner ist gelernter Heizungsmonteur. Dass er mal selbstständig sein wollte, stand für ihn schon früh fest. Und dann unternahmen die Mitglieder seines Sportvereins im Zuge eines Ausflugs eine Bootstour auf der Neiße, was damals ohne langfristige Anmeldung gar nicht so einfach zu machen war. Das hat dem heutigen Tourismusunternehmer so gut gefallen, dass er abends am Lagerfeuer zu seinen Kumpels sagte: „Das ist meine berufliche Zukunft.“ Natürlich gab es Unkenrufe und obendrein bürokratische Hürden, da Polen damals weder EU- noch Schengen-Mitglied war. Von noch fehlender Bootstourismus-Infrastruktur ganz zu schweigen.

Der Neiße-Tours-Chef stammt aus Niesky. Nach der Wende zog es ihn nicht, wie so viele andere, weg aus der Region. „Das wäre zu einfach gewesen. Ich wollte es hier schaffen.“ Und das ist ihm ja offenbar auch gelungen.

Buchungen täglich 9 bis 18 Uhr

Kontakt: 035891 189993, info@neisse-tours.de

Infos/Strecken/Angebote: www.neisse-tours.de

zur Startseite