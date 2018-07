Auch Olympiasiegerin Walkenhorst wird Mutter

Berlin. Nach ihrer Gold-Partnerin Laura Ludwig bekommt auch Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst Nachwuchs. Allerdings ist nicht die 27-jährige Walkenhorst selbst schwanger, sondern ihre sieben Jahre ältere Ehefrau Maria. Das Paar hatte Ende Oktober in Timmendorfer Strand geheiratet. Der errechnete Geburtstermin liegt im Dezember. Vater des Kindes ist ein anonymer Spender. Ludwig hatte Ende Juni einen gesunden Jungen, Teo Johnston, entbunden. (sid)

Olympiadritte Scheder fällt für Turn-EM aus

St. Etienne. Die Rio-Dritte Sophie Scheder muss auf einen Start bei der Turn-EM Anfang August in Glasgow verzichten. „Sie ist an der Hand operiert worden. Da gehen wir jetzt keine Risiken ein“, sagte Cheftrainerin Ulla Koch nach dem Länderkampf in Saint-Etienne, den die deutsche Riege auf Platz zwei hinter Gastgeber Frankreich beendete. Die Chemnitzer Stufenbarren-Spezialistin hatte sich im Training einen knöchernen Sehnenausriss am Grundgelenk des linken Ringfingers zugezogen. (dpa)

Prothesenspringer Rehm verbessert Weltrekord

Tokio. Der Prothesen-Weitspringer Markus Rehm hat gut sechs Wochen vor der EM in Berlin einen Weltrekord aufgestellt. Er landete beim Meeting am Sonntag in Tokio bei 8,47 Metern und verbesserte seine alte Bestweite von 2015 um sieben Zentimeter. Der 29-jährige Leverkusener gewann seit seinem Debüt bei den Senioren 2011 bei allen internationalen Großveranstaltungen die Goldmedaillen im Weitsprung. Bisher sind das vier WM-Titel sowie jeweils zwei Paralympics- und EM-Triumphe. (dpa)

