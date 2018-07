Auch Meyer kritisiert Dulig wegen B178 Der CDU-Landtagsabgeordnete fordert, dass die Schnellstraße Chefsache in Dresden wird.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Meyer © Rafael Sampedro

Nach der erneuten Verzögerung der Planung des B-178-Abschnitts von Oderwitz nach Oberseifersdorf kritisiert auch der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Meyer den sächsischen Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). „Ich bin sehr verärgert, dass die vorgelegten Planungsunterlagen offenbar wieder nicht genehmigungsfähig waren“, teilte er der SZ mit. „Das ist ein Stück aus dem Tollhaus, zumal diese kritischen Fakten seit Jahren bekannt sind.“ Er habe nach Gesprächen vor Ort selbst mehrfach in Beratungen im Ministerium auf diese Aspekte hingewiesen. „Ich kann und will den Menschen in unserer Region diese Fehlleistung nicht mehr erklären, sondern erwarte, dass sich Martin Dulig vor Ort selbst ein Bild macht und ausreichend Planungspersonal an die Überarbeitung setzt“, so Meyer. Dazu gehöre nicht nur das formale Arbeiten vom Schreibtisch aus. Meyer fordert, dass Dulig das Projekt endlich zur Chefsache erklärt und will „zeitnah“ mit dem Minister darüber sprechen. (SZ/tm)

Auch Meyer kritisiert Dulig wegen B178 Nach der erneuten Verzögerung der Planung des B-178-Abschnitts von Oderwitz nach Oberseifersdorf kritisiert auch der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Meyer den sächsischen Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). „Ich bin sehr verärgert, dass die vorgelegten Planungsunterlagen offenbar wieder nicht genehmigungsfähig waren", teilte er der SZ mit. „Das ist ein Stück aus dem Tollhaus, zumal diese kritischen Fakten seit Jahren bekannt sind." Er habe nach Gesprächen vor Ort selbst mehrfach in Beratungen im Ministerium auf diese Aspekte hingewiesen. „Ich kann und will den Menschen in unserer Region diese Fehlleistung nicht mehr erklären, sondern erwarte, dass sich Martin Dulig vor Ort selbst ein Bild macht und ausreichend Planungspersonal an die Überarbeitung setzt", so Meyer. Dazu gehöre nicht nur das formale Arbeiten vom Schreibtisch aus. Meyer fordert, dass Dulig das Projekt endlich zur Chefsache erklärt und will „zeitnah" mit dem Minister darüber sprechen. (SZ/tm)