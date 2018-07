Atlantics baut größten Rutschenturm Deutschlands Der Sonnenlandpark hat eine neue Attraktion. Sie bietet für alle Altersklassen etwas und soll noch erweitert werden.

Döbeln/ Lichtenau. Wer von Chemnitz auf der A 4 fährt, sieht ihn schon, den neuen Rutschenturm im Sonnenlandpark. Er ist 30 Meter hoch und hat fünf Plattformen, von denen künftig je zwei Rutschen abgehen. Und damit es auch jedem Spaß macht, diese Attraktion auszuprobieren, gibt es Rutschen mit unterschiedlichen Spaßfaktoren und Schwierigkeitsgraden.

„Der Rutschenturm wird super angenommen. Die Familien freuen sich, dass auch an sie gedacht wurde und die Jugendlichen, die es etwas rasanter wollen, sind von der Freifallrutsche begeistert“, sagte Geschäftsführerin Manuela Schleith. Damit auch jeder weiß, auf welcher „Piste“ er sich befindet, sind sie blau für leicht, rot für mittelschwer und schwarz für sehr anspruchsvoll gekennzeichnet. „Der Turm bietet nicht nur etwas für Familien und Jugendliche, sondern auch für diejenigen, die eine schöne Aussicht genießen wollen. Die reicht bis ins Erzgebirge“, so Manuela Schleith.

Entworfen, gebaut und im Sonnenlandpark aufgestellt hat den Rutschenturm die Firma Atlantics aus Döbeln. Auch wenn die Mitarbeiter Spezialisten für Edelstahlrutschen sind, so war es doch eine besondere Herausforderung, den größten Rutschenturm Deutschlands zu bauen. Immerhin ist die höchste Rutsche 25 Meter, die längste 60 Meter und die schwierigste hat ein Gefälle von 60 Grad. Das heißt, sie ist um ein Vielfaches steiler als der Kriebsteiner Berg.

Und nicht nur die Umsetzung des Projektes, sondern auch die Einhaltung der Zeitschiene waren ein sportliches Vorhaben. Normalerweise hat das Unternehmen etwa ein halbes Jahr zur Planung und ein weiteres halbes Jahr zum Bau. Für den Sonnenlandpark erhielt Atlantics den Auftrag im Herbst. Zur Fertigung standen drei bis vier Monate und etwa zwölf Wochen für den Aufbau zur Verfügung. Schließlich sollte der Turm pünktlich zum Ferienstart eingeweiht werden. Und es hat alles gepasst. „Möglich war das nur, weil es sowohl von der Politik als auch von den Behörden schnell grünes Licht für das Vorhaben gab“, sagte René Clausnitzer, einer der beiden Geschäftsführer des inhabergeführten Döbelner Unternehmens.

Die Geschäftsführer des Sonnenlandparks Bernhard und Manuela Schleith lernten die Firma auf einer Messe kennen. Es sei die Idee entstanden, in Zusammenhang mit der Landesgartenschau in Frankenberg 2019 etwas Neues, Besonderes zu bieten. Und das ist der Rutschenturm. „Nun können die Besucher im Sonnenlandpark in die Welt der Rutschen eintauchen. Sie sollen genießen und viel ausprobieren“, sagte René Clausnitzer. Die Rutschen wurden aus Edelstahl gefertigt. Wer diese nutzen will, benötigt eine Matte, die vom Sonnenlandpark zur Verfügung gestellt wird. Die Matten aus Vlies seien für die Sicherheit notwendig und würden auch verhindern, dass die Kleidung der Rutschenden verschmutzt wird, so Clausnitzer.

Ist die Matte organisiert, müssen sich die Besucher des Sonnenlandparkes entscheiden, welche der Rutschen sie testen wollen. So gibt es eine Freifallrutsche. „Das ist fast wie Fliegen“, erzählt Clausnitzer. Die Wellenspurenrutsche hat drei Bahnen nebeneinander und kann sozusagen von einer Familie mit Kind, von mehreren Geschwistern oder Freunden gemeinsam genutzt werden. Auch kleine Wettkämpfe sind möglich. „Ein Gefühl wie beim Bobfahren kommt bei der Kurvenrutsche auf“, so Clausnitzer. Die Rutsche für Kleinkinder ist drei Meter breit, damit auch Erwachsene die Kinder begleiten können – ein bisschen Spaß ist sicher auch für sie dabei. Nach der Saison im Spätherbst werden noch drei Tunnelrutschen angebaut. Sie sollen für die Nutzer mit einem kleinen Abenteuer verbunden sein, denn sie sind geschlossen.

Für Sachsen hat die Döbelner Firma schon einige Rutschen gebaut. Eine befindet sich zum Beispiel im Leisniger Stadtbad. „Doch im Verhältnis zu den Absatzzahlen insgesamt, ist es nur eine kleine Anzahl in den neuen Bundesländern“, so René Clausnitzer. Die Atlantics GmbH exportiert ihre Produkte in etwa 50 Länder der Welt. „Aber es ist auch einmal schön, wenn es Arbeit vor der Haustür gibt. Das hat noch einen weiteren Vorteil. Wir bekommen oft Besuch aus der ganzen Welt. Jetzt können wir vor Ort unser Produkt im Einsatz zeigen“, so Clausnitzer. Zurzeit arbeiten bei Atlantics 40 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1992 an einem anderen Standort in Döbeln gegründet. Es hatte damals acht bis 15 Mitarbeiter und handelte mit Spielwaren auch für den Außenbereich aus Übersee.

Im Jahr 2003 zog Atlantics an die Dresdener Straße um und orientierte sich neu. Jetzt gehört das Döbelner Unternehmen zu den drei größten Edelstahlrutschenherstellern in Deutschland. „Bei Evakuierungsrutschen sind wir Marktführer“, ergänzte Clausnitzer. Was bei Atlantics hergestellt wird ist mit viel Handarbeit und handwerklichem Können verbunden. „Unsere Stellung auf dem Markt haben wir erreicht, weil wir Qualität liefern“, sagte der Spezialist für Edelstahlrutschen.

