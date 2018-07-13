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Samstag, 14.07.2018

And the winner is …

WM-Halb-tat-

TeamSiegFinalefinalesächlich

Deutschland24.036.751,3VR

Brasilien19.831.944,1V

Spanien16.128.050,5A

England8.518.731,4H

Frankreich7.316.135,1F

Belgien5.311.623,8H

Argentinien4.911.326,9A

Portugal3.18.021,8A

Uruguay1.85.515,8V

Schweiz1.85.011,5A

Mexiko1.85.310,9A

Russland1.64.614,4V

Polen0.92.97,1VR

Kolumbien0.51.85,0A

Schweden0.41.43,8V

Iran0.41.75,6VR

Nigeria0.31.34,8VR

Peru0.31.25,3VR

Serbien0.21.02,8VR

Senegal0.20.92,7VR

Island0.20.73,7VR

Kroatien0.20.94,4F

Südkorea0.20.61,9VR

Dänemark0.10.94,3A

Australien0.10.53,3VR

Marokko0.10.32,2VR

Japan0.10.41,6A

Ägypten0.00.21,5VR

Tunesien0.00.31,1VR

Costa Rica0.00.20,9VR

Saudi-Arab.0.00.10,6VR

Panama0.00.00,2VR

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