Samstag, 14.07.2018
And the winner is …
WM-Halb-tat-
TeamSiegFinalefinalesächlich
Deutschland24.036.751,3VR
Brasilien19.831.944,1V
Spanien16.128.050,5A
England8.518.731,4H
Frankreich7.316.135,1F
Belgien5.311.623,8H
Argentinien4.911.326,9A
Portugal3.18.021,8A
Uruguay1.85.515,8V
Schweiz1.85.011,5A
Mexiko1.85.310,9A
Russland1.64.614,4V
Polen0.92.97,1VR
Kolumbien0.51.85,0A
Schweden0.41.43,8V
Iran0.41.75,6VR
Nigeria0.31.34,8VR
Peru0.31.25,3VR
Serbien0.21.02,8VR
Senegal0.20.92,7VR
Island0.20.73,7VR
Kroatien0.20.94,4F
Südkorea0.20.61,9VR
Dänemark0.10.94,3A
Australien0.10.53,3VR
Marokko0.10.32,2VR
Japan0.10.41,6A
Ägypten0.00.21,5VR
Tunesien0.00.31,1VR
Costa Rica0.00.20,9VR
Saudi-Arab.0.00.10,6VR
Panama0.00.00,2VR
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