Am Briefkasten Maß genommen für den Torbogen

zurück Bild 1 von 3 weiter Um 1900 herum ist dieses Foto entstanden. Der Torbogen war einst Bestandteil eines aus Nebengebäude und Stall bestehenden Ensembles. Foto: Sammlung Egmont Koppelt Um 1900 herum ist dieses Foto entstanden. Der Torbogen war einst Bestandteil eines aus Nebengebäude und Stall bestehenden Ensembles. Foto: Sammlung Egmont Koppelt

Das ist eines der letzten Fotos vom Torbogen. Am 19. Oktober 2001 wurde es aufgenommen. Einen Tag später erfolgte der Abriss des Torbogens. Foto: AG Stadtgeschichte

Diese Aufnahme zeigt das Bernsdorfer Gutshaus, das heutige Rathaus, vermutlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Torbogen hatte da schon das Aussehen, wie er es bis zu seinem Abriss haben sollte – nur eben noch viel schmucker. Foto: AG Stadtgeschichte

Der im Oktober 2001 abgerissene Torbogen auf der Zufahrt zum Bernsdorfer Rathaus war einst Bestandteil einer aus Nebengebäude und Stall bestehenden Anlage. Das haben die Recherchen von Thomas Gröbe, dem Inhaber des Planungsbüros Bauhoys, ergeben. Es existiert auch ein Foto, das um 1900 herum entstanden ist, und das damalige Ensemble zeigt. Zuletzt, und so dürften es viele Bernsdorfer noch in Erinnerung haben, stand der Torbogen allein für sich an der Einmündung der Rathausallee auf die August-Bebel-Straße. Und genau an diesem Standort soll ein Nachbau des einstigen Torbogens errichtet werden.

„Die Planung ist abgeschlossen“, informierte Thomas Gröbe unlängst die Bernsdorfer Stadträte. Er sprach von Baugrunduntersuchungen und schwierigen Grundwasser-Verhältnissen. Die Stadt stehe kurz davor, die Leistungen auszuschreiben und zu vergeben. Wobei es nicht nur um die Errichtung des Torbogens geht. Auch Straßenneubau und -sanierung gehört dazu.

Letzteres betrifft die Rathausallee. Deren Haupttrasse wird in Zukunft ohne Verschwenkung direkt zur Bebelstraße verlaufen. Hier macht sich ein Neubau über die vorhandene Freifläche erforderlich. Die bestehende Straße, die in Richtung Rathaus-Parkplatz und Torbogen verläuft, bleibt weiterhin vorhanden. Sie wird aber neu asphaltiert. Der Torbogen, so der Hinweis von Thomas Gröbe, soll künftig nur für Radfahrer und Fußgänger passierbar sein, bei einer Durchfahrbreite von 3,70 Meter.

Der Planer zeigte den Stadträten eine Darstellung, wie der neue Torbogen einmal aussehen wird. Damit er nahe an das zuletzt existierende Original herankommt, hat Thomas Gröbe einen eher ungewöhnlichen Weg gewählt, denn es gibt keinerlei Unterlagen über die Bauweise. Nicht mal Maße des alten Torbogens sind bekannt. Hier halfen dem Planer allerdings die historischen und neueren Bilder weiter, die ihm von der AG Stadtgeschichte zur Verfügung gestellt worden sind, erzählte er.

Auf einem dieser Bilder war ein Briefkasten zu sehen. Dessen Maße ließen sich recht leicht recherchieren. Die wiederum dienten als Grundlage, um zu ermitteln, welche Ausmaße der einstige Torbogen hatte. Nachdem das geklärt war, ging es an die eigentliche Gestaltung. Und so wurde entschieden, dass das Tor wieder ein Walmdach bekommen soll. Bei den Dachziegeln fiel die Wahl auf Biberschwanz. Damit ist auch das Dach des benachbarten Rathauses neu gedeckt worden. Für das Mauerwerk soll Kalksandstein verwendet werden, so die Vorstellung von Thomas Gröbe, außen klassisch verputzt. Zum Zeitpunkt der Vorstellung des Projektes im Stadtrat war noch nicht klar, welche Farbe der Torbogen bekommen wird. Hier sei der Denkmalschutz noch zu beteiligen, ließ der Planer wissen.

Zu den Kosten der aus Torbogenbau und Straßenbau bestehenden Maßnahme sagte Thomas Gröbe im Kreise der Stadträte nichts. Wie TAGEBLATT auf Nachfrage erfuhr, schätzt er, dass zwischen 85 000 und 90 000 Euro notwendig sein dürften. Wie bei allen anderen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung des Rathauses und der Gestaltung der Außenanlage winkt hier eine anteilige Förderung.

Ein Teil des von der Stadt beizusteuernden Eigenanteils ist bekanntlich das Ergebnis einer von Stadtrat Bodo Rudys (Die Linke) initiierten Spendensammlung. Zwischen Anfang 2014 und der Übergabe des Erlöses an den Bernsdorfer Bürgermeister im März 2017 waren genau 5 146,31 Euro zusammengekommen. Die Übergabe des Geldes hatte Bodo Rudys mit den mahnenden Worten verbunden, dass sich speziell die älteren Bernsdorfer an der Spendensammlung beteiligt haben und nun darauf hoffen, die Fertigstellung des Torbogens noch zu erleben. Der Bürgermeister hatte seinerzeit Optimismus verbreitet und erklärte. dass es nicht unrealistisch sei, dass das gespendete Geld in den nächsten zwei Jahren Verwendung finden würde.

Und es sieht ganz danach aus, als wenn das auch klappen sollte. Die Ausschreibung der Baumaßnahmen sei zwar noch nicht erfolgt, so die aktuelle Auskunft von Kämmerer und Bauamtsleiter Dirk Wuschansky. Noch stehe ein Termin mit der Denkmalschutz-Behörde aus. Es dürfte aber zeitnah vorangehen. Die Realisierung ist jedenfalls noch in diesem Jahr geplant.

zur Startseite