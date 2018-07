Alte Asbest-Wasserleitung wird ausgetauscht Die Wasserversorgung beseitigt in Bischofswerda Süd ein Relikt aus den 1970er-Jahren. Und sie hat weitere Baupläne.

Bischofswerda. Zwischen der Maximilian-Kolbe-Straße und der Wesenitzbrücke in Belmsdorf wird seit dieser Woche gebaut. Der Straßenabschnitt ist voll gesperrt. Die Wasserversorgung Bischofswerda GmbH tauscht in diesem Bereich eine Wasserleitung aus, die für große Teile ihres Versorgungsgebietes von Bedeutung ist. Die Leitung führt vom Hochbehälter am Belmsdorfer Berg zum Hochbehälter am Butterberg. Von dort aus werden Bewohner und Firmen unter anderem in Burkau, Uhyst und anderen Dörfern mit Trinkwasser versorgt, sagt Geschäftsführer Klaus Riedel.

Die alte Leitung stammt aus den 1970er-Jahren, als das Wohngebiet Bischofswerda Süd erschlossen wurde. Sie besteht aus Asbestzement. Es gab immer wieder Probleme, sagt Klaus Riedel. Jetzt wird die Leitung durch eine zeitgemäße aus Polyethylen ersetzt. Zugleich werden die Armaturen erneuert, so auch der Trinkwasseranschluss des Seniorenwohnhauses. Die Wasserversorgung investiert rund 20 000 Euro auf dieser Baustelle. Bis zum 27. Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Weitere Baustellen im Bischofswerdaer Stadtgebiet sind geplant. Noch in diesem Jahr soll auf der Herrmannstraße und der Straße Am Hof in der Schiebocker Innenstadt gebaut werden. Die Stadtverwaltung, die die Straßen sanieren lässt, hat die Arbeiten jetzt ausgeschrieben. In diesem Zuge erneuert die Wasserversorgung die Trinkwasserleitungen und die Abwasserkanäle. Fürs kommende Jahr ist der Neubau von Trinkwasserleitungen auf der Alten Belmsdorfer Straße sowie auf der Kamenzer Straße zwischen August-König-Straße und Carl-Maria-von-Weber-Straße geplant, kündigte Klaus Riedel an. (SZ/ir)

