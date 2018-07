Alles nur Theater

In einem Ferienlager für Acht- bis Zwölfjährige dreht sich ab Sonntag alles ums Theater. © dpa

Bautzen. In einem Ferienlager für Acht- bis Zwölfjährige dreht sich ab Sonntag alles ums Theater. Bis Freitag kann man im Schullandheim Bautzen Burk Theaterstücke kennenlernen, am Tanzworkshop teilnehmen, Requisiten herstellen und vieles mehr. Natürlich gehören auch das Relaxen am Bautzner Meer, Disco und Lagerfeuer dazu. Im Preis von 185 Euro sind Übernachtung und Vollverpflegung enthalten. Mehr Infos und Buchung über das Kinderreisebüro Bautzen, Telefon 03591 22285 und info@schullandheime.de.

Diese und viele weitere Veranstaltungen bietet der www.sz-veranstaltungskalender.com.

zur Startseite