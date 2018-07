Ärger mit falschen Hasen

Danke Herr Schmidt für den "Blick hinter die Kulissen" der tschechischen Innenpolitik. In den deutschsprachigen tschechischen Medien erfährt man von politischen Skändalchen seit der Medienreform um 2013, als wichtige Medien wieder in nationale Hände kamen eigenartigerweise kaum noch etwas. Das war vorher anders! Bedauerlicherweise mußte dann auch die deutschsprachige "Prager Zeitung" ihr Erscheinen einstellen. Auch bei der staatlich geförderten Minderheitenzeitung "Landeszeitung" ist seit dem eine sehr "wohlwollende" Berichtertattung erkennbar. Es hat den Anschein, dass kritische Stimmen seit dem immer leiser werden und schnell als "Nestbeschmutzung" verunglimpft werden. Das fällt natürlich rein zufällig mit der Übernahme wichtiger Verlage durch den heutigen Dollarmilionär, Industriellen und Staaschef Babis zusammen, erinnert auch an ähnliche Entwicklungen in den benachbarten Visegradstaaten. Um so mehr freue ich mich, dass SZ Ihnen die Möglichkeit gibt weiter aus Prag zu berichten.