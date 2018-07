Ärger an der Badstraße Seit wenigen Tagen ist die Verbindung in Radeberg gesperrt. Die Reaktionen darauf sind ganz unterschiedlich.

Radeberg. Auf der Badstraße, wo sonst täglich tausende Autos entlangfahren, herrscht eine himmlische Ruhe. Nur ab und zu kommt ein Anwohner mit dem Auto vorbei oder ein Fahrer, der glaubt doch irgendwie durch die Baustelle zu kommen. Wenn er aber die Absperrung sieht, dreht er schnell wieder ab. Zwischen der Mozartstraße und der Straße An der Ziegelei wird seit Dienstag der Asphalt erneuert. Die Straße ist komplett dicht.

Peter Kobach wohnt direkt an der Straße. Ganz in Ruhe kann er jetzt sein Auto beladen, ohne auf vorbeibrausenden Verkehr achten zu müssen. „Das ist schon positiv, kein Lärm. Außerdem können wir die Straße überqueren, ohne lange warten zu müssen. Manchmal dauert es fünf Minuten bis wir rüberkommen“, sagt er. Den Umweg, den er jetzt wegen der Straßensperrung machen muss, nimmt er gerne in Kauf. „Morgens und am Nachmittag gibt es an den zwei Ampeln am EKZ und am Krankenhaus oft lange Staus. Dann dauert das sehr lange. Die Zeiten muss man meiden. Ansonsten kommt man recht zügig durch. Deshalb habe ich kein Problem damit“, sagt der Senior. Weniger begeistert ist die Mitarbeiterin des gegenüberliegenden Getränkemarktes Leuthold. „Natürlich merken wir, dass die Straße gesperrt ist“, sagt sie. Die Zahl der Kunden habe merklich nachgelassen. „Aus Richtung Feldschlößchen und Wachau kommt kaum noch jemand. Niemand fährt eine weite Umleitung, um dann einen Kasten Bier oder Wasser zu kaufen, das holen sie sich jetzt anderswo.“ Erst im vergangenen Jahr hat man unter der Baustelle gelitten. „Dabei ist nach meinem Eindruck der Asphalt gar nicht so schlecht. Viel schlimmer ist die Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße, die ist eine einzige Huckelpiste. Dort müsste endlich etwas geschehen“, sagt sie. Die Auswirkungen der Straßensperrung bekommt selbst der Edeka-Markt an der Pulsnitzer/Ecke Oberstraße zu spüren. „Alle Autos, die Aus Richtung Feldschlößchen kommen werden auf die Umleitung über die Christoph-Seydel- und die Pulsnitzer Straße geschickt. An der Ampel Oberstraße bilden sich dann oft lange Staus. Fahrer müssen lange stehen bis sie zu uns auf den Parkplatz kommen“, sagt Edeka-Chef John Scheller. Das Gleiche gelte, wenn sie vom Parkplatz auf die Pulsnitzer Straße fahren wollen. „Wir bemerken seit Beginn der Sperrung einen Rückgang der Kundenzahl. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Bauarbeiten schnell abgeschlossen werden.“

Asphalt abgefräst

Dass die Sperrung möglichst schnell wieder aufgehoben wird, wollen auch die Anwohner in der Wohnsiedlung am Silberberg. Viele Autofahrer nutzen den Sonnenweg als kurze Verbindung Richtung Norden. „Hier ist Tempo 20 vorgegeben, doch da hält sich kaum einer dran“, sagt eine Anwohnerin. Auch fahren viele entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den Sonnenweg lang. Seit Beginn der Bauarbeiten auf der Badstraße ist er als Einbahnstraße ausgewiesen. „Kürzlich kam mir sogar ein Lkw entgegen, obwohl er in diese Richtung gar nicht fahren dürfte und das bei den engen Straßen hier. Hier müsste mehr kontrolliert werden“, sagt die Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der SZ lesen will.

Währenddessen gehen die Arbeiten auf der Badstraße sichtbar voran. Der Asphalt ist auf großen Teilen abgefräst und wird auf Lkw verladen. Laut Angaben der Stadt ist er in diesem Bereich brüchig geworden. Außerdem sei die notwendige Rauigkeit des Asphalts nicht mehr vorhanden. Auch haben Bohrungen gezeigt, dass die Haftung zwischen den Asphaltschichten teilweise nicht mehr gegeben ist. Grund sei die starke Verkehrsbelastung der letzten Jahre. Außerdem werden in dem Abschnitt Hausanschlüsse neu gelegt. Am 28. Juli soll die Badstraße wieder für den Autoverkehr freigegeben werden.

