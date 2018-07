Acht Prozent der Betriebe bieten Kinderbetreuung

Nürnberg. Große Unternehmen gehen zunehmend auf Bedürfnisse von Mitarbeitern ein. Acht Prozent der Unternehmen bieten laut einer Studie betriebliche Kinderbetreuungsangebote an. Vor rund 15 Jahren habe es das nur bei zwei Prozent der Firmen gegeben, teilten das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg und die Goethe-Universität Frankfurt am Main mit. Große Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten machten besonders viele Angebote zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf sowie zur Frauenförderung. Kleinen Firmen ziehen jedoch inzwischen nach. (dpa)

Firmen produzieren mehr Sonnencremes

Wiesbaden. Sommer, Sonne, Freibad – da steigt auch der Bedarf an Sonnencreme. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2017 in Deutschland 19 287 Tonnen Sonnenschutzmittel hergestellt. Zehn Jahre zuvor waren lediglich 11 671 Tonnen Sonnenschutzmittel in Deutschland produziert worden. Die höchste Produktionsmenge hatte es 2012 mit 21 117 Tonnen gegeben. (dpa)

Neue Verhandlungen

bei Halberg Guss

Frankfurt am Main. Nach einem juristischen Zwischenspiel gehen die Tarifverhandlungen über einen Sozialplan beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) weiter. Man wolle sich am Mittwoch erneut in Frankfurt treffen, erklärten das Unternehmen und die IG Metall. Genaue Angaben zu Verhandlungsort und Zeit wollten sie nicht machen. In den vergangenen Tagen hatten es Arbeitsgerichte in zwei Instanzen abgelehnt, den seit über einem Monat laufenden Ausstand bei der NHG per einstweiliger Verfügung zu stoppen. Die Beschäftigten in Saarbrücken und Leipzig streiken für höhere Abfindungen und die Einrichtung von Beschäftigungsgesellschaften im Fall von Entlassungen. (dpa)

